Trujillo: exigen que micros cumplan requisitos mínimos para seguir circulando

El regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Andree Gallo Lezama, pidió suspender la votación de un proyecto de ordenanza que preveía ampliar por 10 años, a partir del 1 de septiembre de 2022, el permiso de operaciones de las empresas de transporte público, pues consideró que se debe exigir requisitos mínimos a los microbuses y combis para beneficio de los pasajeros.

“Ese proyecto de ordenanza que ha traído la Gerencia de Transportes de la MPT es ilegal. La figura de ampliación de permiso de operación no existe en el Reglamento Nacional de Transporte, solo encontramos la figura de la autorización y la renovación”, aclaró Gallo al ser entrevistado por La República.

Gallo pidió mejorar proyecto de ordenanza en sector transportes.

Consideró que las empresas del sector han sido golpeadas y están en crisis por la pandemia y el aumento del costo de los combustibles. “Y es entendible que algunos requisitos que deberían cumplir para darles la renovación no los puedan satisfacer porque no están en las condiciones económicas para ello. Pero tampoco nos puede traer la Gerencia de Transportes una propuesta para aprobar una ampliación que no figura en la normativa”, reiteró Gallo.

El concejal detalló que los requisitos más importantes para una renovación son haber aprobado la revisión técnica de cada unidad vehicular, lo cual garantiza que se va a conservar la vida y la integridad de los pasajeros y otros operarios; la habilitación de conductores y cobradores, el tener Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y otros.

Por su parte, el titular de la Gerencia de Transportes de la comuna de Trujillo, Raúl Atoche Coronado, indicó que se reunirán con los regidores de la comisión de Transportes para finiquitar algunos puntos del proyecto de ordenanza que ha presentado. “El proyecto está bien encauzado, cuenta con informes técnicos y legales, y la ampliación sí cabe en esta situación. Pero bueno, ha habido mala interpretación de términos jurídicos”, refirió.