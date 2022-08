Proveedores de obra en Cusco se encadenan por incumplimiento de pagos

Un grupo de proveedores locales de maquinaria pesada, ferretería y combustibles de la provincia de Canchis (Cusco) denunció que el Consorcio Vial Wari no les paga hace varios meses. Ayer protestaron en la puerta de la empresa e incluso se encadenaron ante la desesperación.

El Consorcio Vial Wari fue contratado por Provías Nacional en mayo del año pasado para la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Patahuasi -Yauri - Sicuani, tramo Colpahuayco-Langui. La obra cuesta más de S/24 millones.

“Somos pequeños emprendedores. Hemos sacado préstamos para poder proveer al Consorcio, pero no nos paga hasta ahora . Estamos quedando mal con los bancos. Creímos que era una gran oportunidad, pero es una pesadilla. Le suplicamos de todo corazón que nos paguen”, pidió Rosa Ortíz, proveedora de combustibles. Igualmente, otra pequeña empresaria señaló que entregó fierro y cemento a la empresa en más de S/150 000. “Desde la primera fecha ni un sol me dieron. Me pasean todos los meses. Es una burla. En dos meses se irá la empresa y cómo vamos a quedar nosotros”, expresó.

Sin embargo, Marcial Mescco Sarcco, fue el manifestante más radical. Atado con cadenas a la reja del local dijo que no desistirá de su medida de fuerza si no le pagan y se declaró en huelga de hambre. Asegura que la manutención de su hogar está en riesgo ante el incumplimiento de Wari, así como Hermógenes Hancco, proveedor de combustibles, quien narró que viajó a Lima en busca de respuestas. “Llegué a la puerta de la empresa y de ahí me llevaron a un restaurante. No sé si la empresa tendrá no oficinas. No tengo ni compromiso de pago, no hay nada”, mencionó.