Por primera vez, estudiante con discapacidad auditiva sustentará tesis doctoral en la San Marcos

¡Histórico! La estudiante con discapacidad auditiva Karin Janeth Quijada Lovatón está a punto de convertirse en doctora en Administración, pues, por primera vez, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sustentará su tesis titulada “Emprendimiento y la accesibilidad en la comunicación de la comunidad sorda del Perú 2020″ este viernes 5 de agosto a las 10.00 a. m. en el auditorio de la facultad de Ciencias Administrativas.

La aspirante a doctora estudió educación y se especializó en audición en lenguaje, pues quería ser docente de niños con su misma discapacidad . Tras ello, consiguió el bachiller, se licenció y estudió una maestría en la Facultad de Educación de San Marcos. Así lo dieron a conocer los voceros de esta casa de estudios a la Agencia Andina.

Para conseguir el doctorado, postuló a la Facultad de Ciencias Administrativas, donde llevó las clases de manera presencial; ya con el inicio de la pandemia, tuvo que terminarlas de forma virtual.

“ Me sentaba adelante para leer los labios; tuve mucho apoyo de los docentes, quienes hablaban despacio. Cuando vino la pandemia fue un reto porque no escuchaba lo que hablaban por el meet, luego me fui adaptando a la tecnología , me ayudó mucho el subtitulado de la plataforma. Con mi asesor, el doctor Ivan Vivanco Aquino, buscamos la manera de comunicarnos, aplicamos la estrategia de trabajar en el drive, él me guiaba con el mouse, me tuvo mucha paciencia”, sostuvo Karin Quijada.

La también magister manifestó que en las entidades públicas y privadas se debe implementar la accesibilidad en la comunicación para estudiantes como ella, ya que el lenguaje de señas no es de común uso en las mencionadas instituciones .