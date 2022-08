MPCH pagó S/ 35.000 por expediente técnico con estudio de mecánica de suelos carente de validez

La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) pagó S/ 35.000 por el expediente técnico para la renovación de veredas y adquisición de mobiliario urbano de la avenida José Balta, el cual comprende el estudio de mecánica de suelos que, según la Contraloría General de la República, carece de validez al haber sido elaborado con muestras (calicatas) realizadas fuera de la zona de intervención del proyecto y emitido por un profesional no acreditado por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).

El gerente general del ayuntamiento, Marlow Oblitas, afirmó a La República que el expediente técnico comprende diferentes componentes, entre ellos el estudio de mecánica de suelos, y que fue elaborado por la Corporación Incell, Ingeniería, Construcción y Servicios Generales, siendo la gerencia de Infraestructura pública, la que aprobó dicho expediente.

En ese contexto, afirmó que la Contraloría otorgó 10 días para elaborar un plan de acción para subsanar las observaciones. Así, indicó que la municipalidad solicitó a la Contraloría la documentación para solucionar el problema.

“Se tiene que revisar la parte final del informe para subsanar los hechos advertidos por el ente de control. El plazo vence el martes (9 de julio)”, afirmó.

Cuando se le preguntó qué responde sobre los funcionarios que no advirtieron que las pruebas de calicatas se realizaron en la calle San José y no en la avenida José Balta, el funcionario edil remarcó que solicitó a Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) evaluar acciones contra la subgerenta de Estudios y Proyectos, Leydi Sánchez; subgerente de Supervisión y Liquidación, Carlos Mendoza; y gerente de Infraestructura, Raúl Olano.

Jony Piana solicitó al alcalde informe detallado sobre la avenida José Balta. Foto; La República

Si bien dijo que la obra no se paralizará y que culminará en agosto del año en curso, aseguró que tiene 50% de avance financiero y 50% de avance físico. Oblitas añadió que también se adoptarán acciones legales contra la Corporación Incell, ya que la Contraloría detectó en el estudio de mecánica de suelos tiene la rúbrica y sello falsos de un ingeniero civil.

Intervención fiscal

A su turno, los regidores Jony Piana y Orlando Puell exigieron que la Fiscalía Penal intervenga de oficio ante las presuntas irregularidades detectadas en una obra que está valorizada en más de S/ 4 millones. “En el caso de las pruebas de calicatas realizadas en una zona diferente a la avenida José Balta, el único responsable es el municipio. Esta situación es más compleja, hay una firma y un sello falso en el estudio de mecánica de suelos, por lo que es necesario la intervención de la Fiscalía Penal”, aseveró Piana.

También mencionó que en la sesión de concejo que se realizó este martes 2 de agosto, se solicitó al alcalde Marcos Gasco informe de manera detallada sobre los hechos detectados por la Contraloría en la obra de la avenida José Balta.

Piana lamentó que se designen funcionarios que no son eficientes en su labor y que no velan por el buen uso de los recursos públicos en la ejecución de obras. “La municipalidad no tiene funcionarios eficientes, incluso aceptan cargos cuando no tienen la capacidad técnica o sus profesiones no son inherentes a las funciones que van a desarrollar, lo cual demuestra falta de escrúpulos y valores”, subrayó a La República.