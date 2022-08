La Victoria: denuncian que policía disparó a jóvenes pensando que eran ladrones

Familiares están desesperados y claman por justicia. Según denunciaron, un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) disparó contra dos menores de edad porque creía que eran delincuentes en La Victoria.

Los adolescentes estaban a bordo de un mototaxi cuando iniciaron los disparos de parte del uniformado que aún no ha sido identificado. El ataque habría empezado porque los jóvenes no se detuvieron ante el llamado del agente.

Ahora, ambos amigos están internados en un nosocomio del distrito a la espera de ser operados. A uno de ellos, la bala le cayó en los pulmones, mientras que el otro recibió los impactos de proyectil en la cara.

Lo más alarmante es que, según detalla uno de los progenitores, los policías de la comisaría Yerbateros no quieren recibir la denuncia contra el uniformado implicado. Asimismo, lamentan que, hasta ahora, no hayan intervenido quirúrgicamente a los heridos.

“No me quieren aceptar la denuncia porque entre ellos se quieren tapar. A mi hijo le han disparado en los pulmones y al otro casi en la cabeza. Lo que yo quiero es que los operen, por favor. Mi hijo está grave y me dicen que no pueden operarlo porque tiene que venir otro doctor. Desde ayer me tienen así ”, suplicó uno de los padres de las víctimas a ATV Noticias.

Precisamente, este progenitor asegura haber hablado con el policía acusado, quien le dijo que apretó el gatillo porque pensaba que ambos jóvenes eran ladrones.

“Yo hablé con el efectivo policial y me dijo que no había sido él, sino su compañero del costado. Entonces le pregunto y me dice que parecía sospechoso. Toda la moto donde estaban está con sangre. (…) Ellos han disparado a la cabeza, no a las llantas ”, añadió el hombre, quien desde ayer está en los exteriores del nosocomio a la espera de noticias positivas.

“Mi hijo está delicado. Él tiene 16 años y no quiero que esto quede así. No me dan ninguna razón desde ayer. Yo quiero justicia”, dijo una de las madres al mismo medio de comunicación.