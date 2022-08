La Libertad: denunciarán a ronderos por violencia contra funcionarios

El gerente general del gobierno regional de La Libertad (GRLL), Rogger Ruiz Díaz, reveló a la prensa que denunciará por secuestro a cuatro integrantes de las rondas campesinas de la provincia de Julcán, entre ellos su presidente, por los actos de violencia ocurridos el último lunes 1 de agosto en la mencionada localidad, a donde viajó con otros funcionarios para explicar la solución a la obra paralizada de la carretera Agallpampa-Julcán.

“Vamos a denunciar a cuatro personas por el delito de secuestro en realidad, porque lamentablemente no me dejaron explicar la solución, fui interrumpido por un señor, pidieron que me cojan, subieron al estrado a agarrarme y es donde la Policía me resguarda en la Municipalidad, pero querían tumbar la puerta”, manifestó Ruiz Díaz.

Rogger Ruiz lamentó la violencia por parte de las rondas. Foto: GRLL

Detalló que el mismo lunes hicieron la denuncia en la Comisaría de Julcán y este martes debe presentarla ante la Fiscalía, acusando al presidente de las rondas de Julcán y otros dirigentes ronderiles. “Ellos azuzaron a la población para levantarse. La denuncia la haré a través del abogado que tenemos en el Gobierno regional y con eso marcar un precedente. A las autoridades hay que respetarlas”, comentó.

Rogger Ruiz recordó que el problema de la vía Agallpampa-Julcán no es de ahora, viene desde la época en que José Murgia Zannier era el presidente regional. Él viajó para dialogar con la población, pero no quisieron escucharlo y agredirlo con látigos.

“Quisieron quemar las tres camionetas (donde viajaron los funcionarios), pero gracias a Dios la Policía pudo controlar esa turba, sin embargo, lograron romper los pitones de las llantas. Eso demuestra que no quisieron el diálogo. Yo lamento eso de parte de las rondas campesinas. Estamos en varias actuaciones (de violencia de rondas) como hemos visto en Pataz y otros lugares y pienso que la mejor solución a las cosas es el diálogo”, aseveró el gerente general.