Hospital Cayetano Heredia: no les renuevan contrato CAS y pacientes quedan en abandono

El último 31 de julio se vencieron los contratos del personal asistencial y administrativo, bajo modalidad CAS COVID-19, que labora en el Ministerio de Salud (Minsa). Por tal motivo, la mañana de este martes 2 de agosto, enfermeras del hospital Cayetano Heredia se ubicaron en los exteriores del nosocomio para reclamar su renovación.

Según “ATV Noticias”, más de 700 personas, entre médicos, enfermeros y técnicos, ya no estarían trabajando en este establecimiento y fueron notificados repentinamente, ya que se dieron con la sorpresa de que sus huellas de acceso ya no funcionaban cuando llegaron a laborar.

“Soy licenciada de enfermería del hospital y el día de hoy hemos ingresado a trabajar, pero acaban de borrar todas nuestras huellas de los marcadores del hospital y nos han dicho que no tenemos contrato y, de hecho, todo el personal ha parado, porque ya no tenemos relación con el hospital Cayetano Heredia (...) Todo CAS COVID-19 ya no tiene contrato con el hospital, entonces ahora han vulnerado todos nuestros derechos y nos han despedido”, se escucha en un video difundido por el medio de comunicación.

Las enfermeras señalan que nunca les avisaron que ya no iban a renovar. Algo que ellas esperaban, porque con anterioridad ya se había vencido este documento e igualmente continuaron trabajando.

“El día de ayer nosotras, como personal de enfermería, entramos a trabajar, cumplimos con nuestras funciones, pero sin ningún contrato que nos avale la continuidad (...) Pero hoy ya no podemos trabajar sin ningún contrato”, indicó una de las protestantes.

Asimismo, mostraron su preocupación, ya que los pacientes COVID-19 y con viruela del mono que se tratan en el hospital ya no están siendo atendidos.

“Nosotros, como profesionales de la salud, nos estamos preocupando por nuestros pacientes, ya que desde el día de ayer se han quedado sin atención”, expresaron los profesionales de la salud.

Esta misma situación está sucediendo en las regiones de Arequipa y Puno, debido a que no se le ha renovado el contrato al personal sanitario.