Cusco: se difunde audio de funcionario pidiendo dinero para candidatura de alcalde de Wanchaq

Alexander Flores

Cusco. Gonzalo Gamarra Tinajeros es el exjefe de la Policía Municipal del distrito de Wanchaq, quien habría solicitado dinero a funcionarios para apoyar económicamente la candidatura del alcalde de dicha jurisdicción, Willian Peña.

De acuerdo a un audio difundido por el Frente de Defensa del Distrito de Wanchaq, se escucha a quien sería Gonzalo Gamarra pedir ‘apoyo económico’ a los miembros de la Policía municipal de dicha jurisdicción.

“Nuestra autoridad tiene pretensiones de (seguir) siendo alcalde y todas las personas a las que se les está dando la oportunidad, vamos a apoyar con S/ 75, las personas que ganen más de S/ 2.000 van a poner S/ 150 ″, se le escucha decir.

Según el audio, se aclara que la propuesta inicial era que cada trabajador “apoye” con S/ 150, decisión a la que Gamarra se habría opuesto. “ Ustedes saben, estamos en un régimen y hay que alinearlos a eso, tenemos que poner los 75 ″, sentenció el ahora exjefe de policías municipales.

Continuando con la conversación, Gamarra sostiene: ”L as personas que no van a querer apoyar, y que quede claro que nadie les está pidiendo, no van a ser tomadas en cuenta ”. Luego de ello una de las trabajadoras cuestiona: “¿Quién nos asegura que nos contraten?”, a lo que Gamarra afirma que, de apoyar, sus contratos se extenderían hasta diciembre.

“Salga o no salga, nosotros vamos a estar hasta diciembre, el compromiso de apoyar es ese, y si no continuas, me denuncias”, son pasajes que se escuchan en el audio difundido.

Descargos del alcalde William Peña

La República buscó la versión del alcalde Willian Peña, quien afirmó que los supuestos cobros fueron iniciativa personal del ex funcionario municipal.

“ Yo descarto categóricamente que haya estado pidiendo dinero a funcionarios para mi campaña electoral, el señor Gamarra actuó por cuenta propia y él deberá responder por sus acciones ”, afirmó Peña a este medio.

El alcalde tampoco descartó iniciar procesos judiciales por difamación contra varias personas que lo sindican como el autor intelectual de estos cobros, mediante funcionarios ediles. Esto debido a que el Jurado Electoral Especial (JEE) Cusco ya tendría conocimiento del audio en el que participa Gonzalo Gamarra.

Hay que precisar que el alcalde Wilian Peña nunca negó que sea la voz de Gonzalo Gamarra. Además se conoció que Gamarra presentó su renuncia irrevocable al cargo de jefe de la Unidad de Policía Municipal en Wanchaq, este martes 2 de agosto a las 8.30 a. m.