Trabajador despedido del Congreso tras recuperarse de viruela del mono: “Me siento indignado”

Trabajador de la Comisión Especial de Protección a la Infancia del Congreso fue despedido tras culminar su descanso médico por tener viruela del mono. Tras ser notificado, Carlos Augusto Marina Puscan contó a La República pormenores de este amargo episodio.

La comisión especial está presidido por la legisladora Mary Ruiz, de APP. Laboró ahí desde febrero de este año. Es comunicador social egresado de la Universidad César Vallejo. Sus funciones en el grupo de trabajo eran como periodista y community manager.

Marina Puscan detalla que tuvo los primeros síntomas el 6 de julio y que el 8 de julio lo llevaron en ambulancia a la Clínica Internacional “por descompensación, taquicardia y riesgo de paro cardiaco”. Fue el 10 de julio cuando la prueba dio positivo a monkeypox.

“Informé a Recursos Humanos del Congreso y procedí a los 21 días de aislamiento hasta el 31 de julio, que me dan de alta y voy al trabajo. Presenté mis documentos y no hubo problema, pero hoy, 2 de agosto, en la mañana, al entrar, me dijeron que ya no trabajaba”, señala.

Trabajador despedido tras recuperarse de viruela del mono. Foto: Congreso

Fue un asesor quien le comunicó que, por decisión de la congresista Mary Ruiz, lo habían cesado. “Yo les pedí que me dieran la real razón porque nuestra comisión se ha ampliado hasta el próximo año”, agrega, ya que le dijeron que se debía a que la legislatura había culminado.

Hasta el momento, la parlamentaria no se ha comunicado con él. Solo le manifestó que se recupere cuando el empleado le escribió a mediados de julio.

“Me siento indignado, no con mis compañeros, sino por la decisión de los asesores, más aún conociendo que trabajamos, incluso, fuera del horario y que hemos logrado ampliar la vigencia de la comisión hasta julio del próximo año. Que me quiten el respaldo cuando aún estoy convaleciente es supercomplicado. Nadie se ha comunicado conmigo cuando estuve mal. La decisión es de los asesores, no de la congresista”, sostiene.

Ahora, Carlos Augusto Marina Puscan evalúa presentar el tema de su despido injustificado al Ministerio de Trabajo para que se proceda de manera legal.

Cabe señalar que él ya ha trabajado varios años en el Parlamento, tanto para APP como para otras bancadas. “Estuve laborando con Richard Acuña, luego con Matilde Fernández de Somos Perú, en la tercera vicepresidencia, también con Magaly Ruiz”, menciona.