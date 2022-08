Colapsó sistema de salud en Arequipa

“Están jugando con nuestra salud”, sentenció una indignada paciente que madrugó para sacar cita médica en el hospital Honorio Delgado. Todo el nosocomio estuvo sumido en un caos ante la finalización de los contratos CAS Covid. Este personal asistencial es cerca de 660 y equivale al 50% del Honorio, mientras que en la región son 2.678 profesionales bajo esta modalidad. Cientos formaron largas colas al solo estar habilitado dos ventanillas.

La desvinculación del personal fue un gran riesgo para áreas críticas. En UCI Pediátrica casi estuvo sin personal teniendo 3 bebés con diversas patologías , desde cardíacas hasta de síndrome de down. A uno se debía descartar Covid-19. “Son pacientes de mucho cuidado. Por ejemplo, el 100% de técnicas de la UCI Pediátrica son CAS Covid”, expuso la enfermera Roxana del área. A riesgo, dos enfermeras se quedaron de apoyo por la salud de los pacientes pese a no contar con contratos. Además, se habrían suspendido 17 intervenciones quirúrgicas y el Área de Triaje para recibir a los pacientes, ya que no se contaba con personal.

Fuera del nosocomio los problemas eran similares. En el hospital Goyeneche decenas de pacientes esperaron por gusto, debido a que en la mayoría de especialidades suspendió la consulta externa. En el Centro de Salud Zamácola de Cerro Colorado, paso lo mismo. La vacunación también fue truncada. La Red de Salud Arequipa-Caylloma tiene 85 brigadas de vacunación que no atendieron. “Si usted va a la mayoría de vacunatorios, están cerrados”, sostuvo la enfermera, Nely Mendoza.

Hasta al cierre de esta nota, se había confirmado el retorno del personal a las redes y microredes de la región , más no del personal para los hospitales Honorio y Goyeneche. “Es probable que mañana (hoy) ocurra lo mismo”, indicó Lizeth Moreno representante del Comité Regional del CAS Covid. Añadió que faltaba que las jefaturas del Honorio dispusieran su retorno. “Tenemos toda la disposición de regresar”, declaró la dirigenta Valery Salazar.

Se pudo evitar

Pese a la grave crisis, ninguna autoridad de salud regional, ni la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez, dieron la cara. El problema pudo evitarse. Antes de vencer los contratos del personal, el Congreso publicó por insistencia la ley que excepcionalmente dispone que los CAS Covid pasen a un CAS Regular para que no concluya el vínculo laboral. Sin embargo, recién y con el problema encima, el mismo 1 de agosto la titular de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa), Edy Loayza, emitió el Oficio Múltiple N°O56-2022 disponiendo se tome acciones para el cumplimiento de la Ley N°31539 a todos los directivos de los establecimientos.

El personal CAS Covid refirió que el 26 de julio se reunieron con funcionarios del Gobierno Regional para evitar este colapso. Participaron Julio Ardiles y Christian Nova Palomino. Se comprometieron a tramitar el presupuesto para su continuidad, pero no se hizo nada.

Gerenta de Salud dimite al cargo

La soga se rompió por un solo extremo. La titular de la Geresa, Edy Loayza, habría presentado su renuncia ayer . El gerente general del GRA, Yony Apaza, confirmó la decisión de la profesional ante la grave crisis que sufre el sector, agravada por falta de medidas preventivas para no paralizar la labor del personal CAS Covid.