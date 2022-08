¿Listo para estudiar inglés gratis? Postula a una de las becas del ICPNA hasta el 8 de agosto

El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) ya lanzó el link oficial y todo lo que debes tener en cuenta para ser parte de una de las becas Conectemos que ofrece esta institución. Con ello, la entidad busca que más alumnos logren estudiar inglés de manera gratuita.

Las personas seleccionadas podrán recibir clases virtuales de inglés durante 13 meses con costos académicos y materiales de estudio incluidos. En la siguiente nota, te detallamos toda la información.

¿Qué requisitos para postular a la beca del ICPNA?

Aquí te dejamos los requisitos:

No encontrarse estudiando actualmente en el ICPNA ni ser alumno regular.

Si estudió previamente en el ICPNA, deberá de cumplir con lo siguiente:

No presentar ciclos previos desaprobados.

No tener continuidad vigente.

No contar con otra beca o subsidio académico.

En caso te encuentres en un instituto:

Debe estar acreditada por Minedu .

No debes de presentar ningún curso desaprobado.

Debes contar con un promedio ponderado mayor o igual a 14 del último semestre de estudio realizado previamente.

En caso te encuentres en una universidad:

Debe estar licenciada por Sunedu .

Debes contar con un orden de mérito mayor o igual a tercio superior, del último ciclo.

¿Cómo postular a una de las becas?

SI quieres postular, realiza el pago de derecho de evaluación de S/55 a IPFE, para que procedan a evaluar su carpeta de postulación a la siguiente cuenta corriente:

Entidad Bancaria Scotiabank

Cuenta corriente soles N° 000 2232069 / CCI N° 009 010 000002232069 01

LINK para aplicar a la beca Conectemos del ICPNA

Si cumples con todo los requisitos, aquí completa todos tus datos personales y tu comprobante de pago:

Luego, el postulante debe entrar a la plataforma SABE, con sus credenciales previamente recibidas por correo electrónico, llenar la ficha de postulación y presentar los documentos según lo que establece IPFE, información que también se encuentran en nuestra página web y redes sociales.

Los expedientes que resulten como No procedentes, por no llegar a alcanzar una de las 150 becas trimestrales, son inapelables a su resultado y no habrá devolución del pago por carpeta.

¿Hasta cuándo puedo postular?

El cierre de la convocatoria es el 8 de agosto. Si quieres más información, comunícate al 739-0201 o escribir a becaconectemos@ipfe.org.pe