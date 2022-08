Arequipa: Edy Loayza renunció a su cargo como gerenta regional de Salud

Edy Loayza anunció este martes que ya no es más la gerenta regional de Salud de Arequipa. La exfuncionaria, a través de un diálogo con medios locales, explicó que hubo desacuerdos con integrantes del Gobierno Regional de Arequipa. Su salida se da en medio de problemas en el Hospital Honorio Delgado y Goyeneche.

“Me pidieron que saliera, pero preferí renunciar. No tengo ningún problema. He dado todo lo que he podido dar”, indicó la exfuncionaria.

Loayza explicó que habría intentado realizar algunos cambios en la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Arequipa, pero desde el Gobierno Regional de Arequipa le quitaron tal responsabilidad.

Actualmente, se vive un momento de crisis en el Hospital Honoro Delgado debido a falta de personal de salud. El problema se originó porque el último domingo 31 de julio concluyó el contrato de los trabajadores CAS COVID y ayer no los dejaron ingresar a laborar. Esto sucedió pese a que el Congreso promulgó la ley que dispone su continuidad laboral bajo el régimen CAS regular.

Se calcula que en la región Arequipa son 2.678 los trabajadores que laboran bajo el referido régimen en diferentes hospitales y centros de vacunación.

De otro lado, se registra un incremento de contagios por COVID-19 y se necesita tomar medidas ante el incremento de actividades por el aniversario de Arequipa.