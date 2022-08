Trata de personas: ¿qué sucede con las víctimas una vez liberadas?

“ Necesito señoritas mayores de 18 años para atención en disco bar. Buen sueldo o 50 de porcentajes. Doy alimentación, vivienda y pasajes pagados ”, estos suelen ser los avisos con los que engañan a cientos de adolescentes y mujeres jóvenes que terminan siendo explotadas en sectores de Madre de Dios, Piura o Puno, regiones que han registrado mayor incidencia de casos, según la PNP.

Aunque hasta la fecha son 671 las personas que han podido ser rescatadas de estas redes de abuso, aún les queda un largo camino para poder reinsertarse a la sociedad. Por ello, es importante saber cuáles son las acciones que toma el Estado y los entes correspondientes tras la liberación de las víctimas de trata de personas. ¿Están realmente protegidas una vez fuera de las manos de sus captores?

Expectativa vs. realidad

La “Política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación” es un documento a cargo del Ministerio del Interior que incluye una serie de protocolos a la hora de reintegrar a los sobrevivientes de esta problemática. Entre ellas, se ofrece a los afectados información sobre sus derechos, protección ante represalias , asistencia médica y psicológica, así como soporte para la manutención y alojamiento. Pero ¿todo ello se llega a cumplir?

Engaño. Las ofertas laborales son el gancho para captar a mujeres que terminan siendo explotadas. Foto: difusión

“A nivel de políticas, hay un armatoste de normas que plantean todo lo que se le debería brindar a una sobreviviente de trata de personas (…). Y, por otro lado, está el horizonte de la realidad, que por diversas razones estas, en su mayoría de situaciones, no se cumplen ”, indicó Aarón Puescas, asesor de Programas de Promsex.

Teniendo en cuenta que para la población en general los servicios básicos como la salud se encuentran limitados, en el caso de personas que han sido agredidas sistemáticamente, siendo alejadas de sus centros poblados, el acceso a servicios es precario. “Ahí se pierde todo el componente físico y mental que deberían estar recibiendo”, sostuvo Puescas.

Tras ser víctimas de explotación sexual, l as mujeres rescatadas suelen presentar ITS. Asimismo, otras afectadas padecen de gastritis, anemia y desnutrición , según el informe realizado por Promsex en 2021.

Discriminadas a pesar de ser víctimas

Para 2018, del total de denuncias registradas por el delito de trata de personas, el 89% fueron mujeres: de ellas, el 33% eran menores de edad, mientras que el 56% tenía entre 18 a 29 años de edad, según el INEI. En esa línea, Puescas menciona que suele haber diferentes prejuicios cuando las agraviadas se reinsertan a sus hogares. Incluso cuando deben ir a centros de salud a realizarse tratamientos, pues alrededor del sexo femenino existen muchos estereotipos.

El Estado peruano no cuenta con un registro general del delito de trata de personas, lo que dificulta la elaboración de políticas públicas contra esta problemática. Foto: AFP

“En el imaginario social, las personas no ven a una víctima. Creen que ellas están eligiendo conscientemente ser parte de estas redes de trata o ser explotadas sexualmente”, añadió el representante de Promsex.

Consecuencias de la ausencia del Estado

Al no haber contado con un tratamiento de salud o un seguimiento psicológico adecuado, esto puede generar que las damnificadas no reconozcan haber sido víctimas de abusos o que normalicen todo lo acontecido. Además, los problemas económicos poseen una gran importancia para que las afectadas decidan reinsertarse en la trata o no, ya que las mujeres que han pasado por situaciones de explotación tienen necesidades monetarias como la manutención de sus familiares, hijos, entre otros.