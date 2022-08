Piden ayuda para niño que resultó herido hace cuatro años por una bala perdida

Máxima difusión. Una madre de familia pide ayuda para su hijo, quien, hace cuatro años, resultó herido por una bala perdida que impactó en su cabeza. Cuando esto pasó, el pequeño tenía ocho meses de nacido y estaba en su vivienda junto a su progenitora en San Martín de Porres (SMP).

Los padres del niño han hecho de todo para que continúe con su tratamiento y medicinas contra la parálisis cerebral; no obstante, esto se complicó durante el 2020, año en el que asesinaron al padre del paciente porque se resistió al robo de sus pertenencias.

Desde entonces, Sheyla ha velado sola por la salud del pequeño Abraham, quien tiene que ir hasta 3 veces a la semana al Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja a recibir sus terapias.

Sin embargo, lo más alarmante para la mujer es que, hasta ahora, no se hayan determinado las causas exactas de la balacera ni se sepa quién apretó el gatillo.

“Mi vida ha cambiado mucho, sobre todo porque él me apoyaba y yo me quedaba en la casa con mi hijo. Nunca se supo quién disparó. Los médicos solo me dijeron que fue una bala de 9 milímetros ”, comentó Sheyla a Latina Noticias.

En esa línea, la progenitora reveló que necesita ropa para el pequeño de cinco años, pañales, medicinas, leche especial, entre otros.

“A veces voy en el Metropolitano cuando está vacío, pero cuando no lo está, no permiten que suba con mi coche. Los médicos me han dicho que se va a recuperar, pero todavía falta una operación. […] Ahora estamos en una casa alquilada, no tenemos casa propia”, añadió la mujer.