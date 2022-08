Exintendente de Sunafil destituido por acoso, es denunciado por violación

Henry Rojas Liendo es ex intendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en Puno. En noviembre de 2019, mediante Resolución N°002529, el Tribunal de Servicio Civil, ordenó su destitución por una denuncia de acoso sexual a una trabajadora de la entidad que dirigía.

Dos años y ocho meses de aquella sanción, ahora Henry Javier Rojas, es uno de los personajes más buscados por agentes de la X Macro Regional Policial de Puno. Contra el abogado pesa una denuncia de abuso sexual en agravio de su sobrina.

Rojas Liendo habría cometido el ultraje el miércoles 20 de julio de 2022. Después de diez días, el 30 de julio, recién se tomó la declaración de los padres de la víctima.

El retraso en el proceso ha generado una controversia entre agentes de inteligencia de la Policía y la fiscal del caso Pamela Machaca Larico. Los miembros del orden acusan a la representante del Ministerio Público, de haber actuado desde el inicio con indiferencia. Ello ha repercutido para que no actúen varias diligencias importantes que determinan su captura inmediata. Sobre el particular, Pamela Machaca, le dijo a La República que no tiene por qué dar explicaciones de su trabajo.

Procesos

En el primer caso, la agraviada dependía funcionalmente y laboralmente de Rojas Liendo , quien era su superior en Sunafil. Mientras que en el segundo caso, la denunciante, hacía prácticas pre profesionales en su estudio jurídico particular.

Según la División de Investigación Criminal de la PNP, Henry Rojas, el denunciado ofreció a su víctima conseguirle trabajo. Luego le pidió que la acompañe a cumplir una labor legal al poblado de Titiri, ubicado en entre la vía Puno-Moquegua. En la ruta le invitó a beber licor y, según la denunciante, tras quedar inconsciente fue objeto de abuso. Al final la abandonó en el centro poblado de Alto Puno.

La República contactó con varios comuneros y autoridades de Titire. Confirmaron que la denunciante sí estuvo en la zona.