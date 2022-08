Metro de Lima: sicaria que baleó a mujer cambiaba de apariencia para cometer delitos

La sicaria del Metro de Lima cambiaba de apariencia para pasar desapercibida. Yolenca Fransua Cahuana Palomino, de 24 años, un día era rubia, otro castaña y luego morena. Estas transformaciones han sido definidas en el perfil elaborado por la Policía Nacional.

De acuerdo al coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Homicidios, la mujer inició su vida delictiva en Cinco Esquinas y fue instruida por un integrante de la peligrosa banda criminal Tren de Aragua.

El atentado de la estación La Cultura no habría sido el primero. Yolenca Cahuana tenía antecedentes por otro intento de sicariato en Santa Anita, así como investigaciones por receptación, tráfico ilícito de drogas, robo agravado con crueldad, entre otros. “Demuestra frialdad para actuar en este escenario criminal”, dijo a América TV el general Carlos Céspedes, director de la Dirincri.

Sicaria que baleó a mujer en estación La Cultura: “Amenazaron con matar a mi hermano preso”

—El 30 de junio me llamó ‘Vito’ y me dijo: ‘Oe, mana, mañana vamos a hacer una vuelta (asesinato)’. Yo le dije que no pasaba nada y seguí trabajando. El 1 de julio, a las 10 de la mañana, me volvió a llamar y me dijo: ‘Oe, chata, ven a la ubicación que te voy a enviar y vamos a hacer la vuelta’. Le dije que no y me insistió: ‘***, hacemos la vuelta porque la hacemos, si no, ya sabes que tu hermano tendrá su regalo en el penal de Lurigancho’. Por eso acepté. Le dije que me envíe su ubicación.

A mi pareja le dije que iba a salir un rato. Entonces, me llamaron de otro teléfono y me dijeron que me iban a recoger, les pedí que vayan frente al cementerio Padre Eterno, de El Agustino. Ahí llegó un muchacho con su moto y me llevó hasta San Borja.

Metro de Lima: dictan prisión preventiva contra sicaria que disparó a mujer en estación La Cultura

Yolenca Fransua Cahuana Palomino fue sentenciada a siete meses de prisión preventiva por el Poder Judicial, por atentar contra la vida de una vendedora en la estación La Cultura del Metro de Lima.

Lisbet Carhuamanca, magistrada del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de Lurigancho, fue quien finalmente dio la orden. De esta forma, la delincuente, quien ya está detenida, pasará el tiempo mencionado en la cárcel.

Cahuana es investigada por disparar contra Milagros Rocío Arando Luapa (30) y otra mujer en el Mall Aventura de Santa Anita. De acuerdo a su testimonio, fue contratada por una mafia de extorsionadores que cobran cupos en las estaciones del tren eléctrico y en centros comerciales de Lima.