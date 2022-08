Los Olivos: conductor sin licencia ocasiona choque y deja herida a mujer

Con información de Giuliana Castillo / URPI-LR

Su vida cambió en unos segundos. Milagros Salazar no puede hacer sus actividades con normalidad ni pasar tiempo con su hija debido a un accidente de tránsito que sufrió el último viernes 8 de julio en Los Olivos.

La madre de familia y otros pasajeros estaban en un vehículo color negro cuando otro carro impactó contra ellos en el cruce de las avenidas Universitaria con Santiago de Mayolo.

El accidente ocurrió a plena luz del día y tuvo como protagonista a Ivan Velásquez Quesquen, quien provocó el choque. Precisamente, unos videos evidencian la actitud serena y calmada del sujeto en medio de la preocupación que se vivía.

“Ese día me hice un poco tarde y llamé al señor para poder ir más rápido al trabajo. Cuando íbamos por la avenida Universitaria con Mayolo, solo sentí que todos se vinieron encima de mí y me quemaba el brazo, el hombro y mi oreja”, comentó Milagros.

Luego de lo sucedido, la víctima fue trasladada a un centro de salud, donde le diagnosticaron fisura en la mano derecha, daños en los tendones de la mano y heridas profundas en el hombro.

“Yo soy digitadora y me valgo mucho de mis manos, escribo en vivo, ya no puedo cumplir con mi trabajo. Pero el que ocasionó el accidente sigue libre. No puedo hacer cosas sencillas como dormir de costado, peinarme, usar casacas, cocinar o incluso amamantar a mi hija”, denunció la agraviada.