¿La viruela del mono puede causar la muerte de pacientes con otras enfermedades?

El director del hospital Dos de Mayo, Eduardo Farfán, confirmó la primera muerte de un ciudadano infectado con la viruela del mono en el país. Se trató de un paciente de 41 años que había abandonado su tratamiento antirretroviral de VIH y TBC durante varios meses, por lo que llegó muy grave al centro de salud y finalmente perdió la vida por un shock séptico.

El médico explicó que, de haber continuado su terapia antirretroviral, el hombre habría logrado superar la viruela del mono. “Cuando uno agarra la enfermedad de inicio, rápidamente es reversible. El problema es que se trataba de un paciente con otras morbilidades como VIH, había dejado de tomar el tratamiento que se requiere para estos pacientes. Estaba sumamente infectado, los gérmenes han pululado por la piel, se ha comprometido el centro respiratorio, problemas pulmonares, todo se juntó. Más es por la falta de prevención por el tema del VIH (...). La viruela del mono fue otro factor descompensante”, afirmó en entrevista con RPP.

Este primer deceso de un paciente portador del conocido monkeypox en el territorio peruano se suma a los dos registrados en España y uno en Brasil. En todos los casos, las víctimas mortales se habían contagiado con la viruela del mono, pero presentaban enfermedades previas como el cáncer.

¿Muertes a causa de la viruela del mono?

Ante este panorama, aún quedan dudas sobre la gravedad de la viruela del mono y si puede o no causar la muerte en quienes la contraen. Carlos Medina, médico infectólogo de la Universidad Cayetano Heredia, precisó que en todo el mundo existen distintos prototipos de pacientes que han fallecido a causa de esta enfermedad, desde quienes desarrollaron el virus de manera endémica en África.

“Ahí hay más contagios de mujeres gestantes, niños incluso. Una de las características más importantes en los infantes es la desnutrición y el precario acceso al sistema de salud, la mortalidad infantil es bastante alta en África, justamente porque los niños no tienen un correcto desarrollo por la extrema pobreza que hay, por el hambre y por otros factores”, afirmó en entrevista con La República.

El especialista puso énfasis en que los decesos de los cuatro hombres de Europa y América se debieron a condiciones previas y a que eran pacientes inmunocomprometidos, con el sistema inmunológico bastante bajo.

“En el caso del paciente de Brasil, con un linfoma, que es un tipo de cáncer que tenía, y en el caso del paciente de Perú, siendo un paciente con VIH no tratado, sus defensas estaban sumamente consumidas, su sistema no controla ningún agente infeccioso. Entonces, es posible que incluso haya tenido, no solamente viruela, sino que haya tenido otras enfermedades más, que por su condición de inmunosuprimido severo han estado presentes en el momento del fallecimiento”, aseveró Medina.

De acuerdo con el experto, las lesiones en la piel de un inmunosuprimido pueden sobreinfectarse de bacterias y provocar infecciones, ya que tienen mayor riesgo de complicaciones que pueden llegar a un shock séptico. “No se muere por viruela, pero es la que causa la lesión en la piel”, acotó.

En el caso de los pacientes españoles, fallecieron por una encefalitis que fue causada por la misma viruela. El virus, así como afecta la piel, puede viajar e infectar el sistema nervioso central y causar una infección directa sobre el cerebro, lo que genera una meningitis. En Brasil, el sujeto tenía las defensas bajas a causa de un cáncer.

“Hay una condición predisponente que hace el paciente más susceptible a adquirir otras infecciones y tiene menor capacidad de respuesta, su cuerpo no responde adecuadamente a las infecciones bacterianas. Por ejemplo, cuando a uno le da varicela, a veces las lesiones se rompen, queda rojo y le da una celulitis, pero pueden tomar antibióticos y con eso mejora, pero no lo lleva a un estado mortal porque la persona tiene sistema inmunológico, que también combate —en paralelo con los antibióticos— a la infección”, continuó el galeno.

Recomendaciones

Hasta la fecha, el Ministerio de Salud registró 305 casos de viruela del mono en todo el Perú y, ante la identificación de cada vez más portadores, sugiere evitar el contacto físico directo, incluido el sexual, con personas que tengan erupciones o lesiones en la piel que pudieran corresponder a esta enfermedad. El lavado de manos con agua y jabón, así como el uso de mascarillas, es importante para protegerse contra la enfermedad zoonótica.

“Le agregaría una recomendación que siempre trate de repetirla en las charlas que he podido dar, es el tema de una conducta sexual responsable. Primero es evitar tener múltiples parejas sexuales o contacto con desconocidos. Lo otro es si vas a hacer uso de tu sexualidad, hazlo sin ninguna sustancia que te nubla el juicio, sin drogas, sin alcohol. Y lo otro es si vas a tener relaciones sexuales con tu pareja o con alguien desconocido recientemente, es importante la autoexploración y la exploración a tu pareja. De esa manera, uno puede no solamente determinar que tiene viruela del mono, sino múltiples enfermedades”, finalizó.