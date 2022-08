La Libertad: ronderos quisieron azotar a gerente general y funcionarios del Gobierno regional

Un grupo de ronderos y pobladores de la provincia de Julcán, en la región La Libertad, intentaron este lunes 1 de agosto azotar a Rogger Ruiz Díaz, gerente general del Gobierno regional, y a otros funcionarios al considerar que dicha gestión no dio ninguna solución a la obra paralizada de la carretera Agallpampa-Julcán.

Ruiz y otros gerentes llegaron hasta la referida provincia andina, donde, en asamblea pública, el gerente general explicó a la multitud que la actual gestión no tenía la culpa de lo que pasaba, sino la empresa que desistió del contrato. Esto molestó a los ciudadanos, quienes empezaron a increpar a Ruiz Díaz, más aún, le reclamaron por qué no había arribado junto con el gobernador regional Manuel Llempén Coronel para ver el problema in situ.

Llempén consideró que acciones tienen trasfondo político. Foto: La República

Al ver que algunos ronderos blandían sus chicotes y hasta subieron al tabladillo desde donde Ruiz se dirigía al público, el gerente y sus trabajadores públicos bajaron rápidamente. Custodiados por policías, se refugiaron en la Municipalidad Provincial de Julcán. Los pobladores destrozaron algunas pancartas proselitistas de Alianza para el Progreso (APP), partido al cual pertenece Ruiz y lleva la administración de La Libertad.

Por su parte, el gobernador Llempén señaló que un grupo de personas en proceso de identificación desinflaron los neumáticos de las camionetas de los empleados del Estado, a quienes amenazaron pasear por las calles a manera de castigo.

“La Policía ha protegido a los funcionarios. El proyecto para construir la carretera se entregó el 2019, pero con el inicio de la pandemia se paralizó. La constructora pidió una resolución de contrato por el tiempo demorado y también hemos tenido problemas porque el Ministerio de Economía y Finanzas no hacía las transferencias para concluir la obra”, explicó Llempén.

Añadió que tras conversar con el general PNP Augusto Ríos, se ha enviado un contingente de refuerzos a Julcán. Por el momento, los trabajadores públicos siguen refugiados al interior de la comuna. “Yo lamento esto, porque sé que detrás de todo hay un movimiento político. Recuerden que estamos en plenas elecciones”, manifestó Manuel Llempén.