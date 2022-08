Juan Carlos Jaquehua, subprefecto de la provincia de Arequipa, renunció al cargo

El subprefecto provincial de Arequipa Juan Carlos Jaquehua Villalobos presentó este lunes 1 de agosto su carta de renuncia irrevocable al cargo que asumió desde mayo pasado.

En un documento dirigido al director general de Gobierno Interior, Edwar Chuquilin Hernández, la autoridad expuso que tomó la decisión por “no haber encontrado las condiciones adecuadas para el trabajo”.

Denunció la falta de personal administrativo, equipos informáticos, acceso a internet, caja chica para gastos de representación y gestión, entre otras herramientas. En comunicación con La República, Jaquehua Villalobos denunció además hostigamiento y un presunto intento de boicot en su contra por parte del prefecto regional Yeremi Torres.

“Desde la primera semana que asumimos el cargo, el prefecto constantemente nos indicaba que teníamos que irnos a otro local. También ha desmantelado la subprefectura porque antes había un abogado en esta área y, cuando yo asumí el cargo, el abogado que estaba fue retirado y el cargo pasó a la prefectura. No tenemos ningún trabajador administrativo, pero el prefecto tiene siete trabajadores a su disposición”, indicó.

Asimismo, denunció que Torres habría usurpado acciones que no le competen. Puso de ejemplo un operativo realizado hace unas semanas a unos locales nocturnos de la avenida Dolores.

“No hay buena coordinación. El prefecto usurpa, a veces, funciones que están dentro de nuestra competencia. No hay recursos, no hay apoyo. Hostigamiento es lo que nosotros sentimos y no se puede trabajar en un ambiente de esta manera”, indicó.

Jaquehua indicó que es la primera vez que trabaja en la administración pública con Yeremi Torres, pero que ya lo conocía hace años en el entorno sindical. “A veces el poder cambia a las personas. Lamento que haya tenido ese cambio”, acotó.