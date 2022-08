Cusco: obras en hospital Lorena se paralizarían por falta de pagos

El reinicio de las obras del Hospital Antonio Lorena de Cusco podría tener mayores dificultades. El consorcio francés, que desarrolla el proyecto, acusa al Programa Nacional de Inversiones de Salud (Pronis – Minsa) de incumplir acuerdos suscritos. Advirtió que las actividades de asesoramiento para concretar el proyecto podrían ser suspendidas. Reclaman falta de pagos.

El pasado miércoles 27 de julio, el presidente del consorcio EGIS – AP-HPI, Bruno Alligier, envió un oficio al Coordinador General del Pronis, Carlos Cantorín, para advertirle sobre la suspensión progresiva de actividades en este proyecto. La advertencia se lanzó debido a que la entidad continúa incumpliendo los acuerdos del contrato.

En junio del 2020, los gobiernos de Perú y Francia suscribieron un contrato para el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud de los hospitales Antonio Lorena de Cusco y Sergio Bernales de Lima. La modalidad fue de Estado a Estado. El contrato se firmó entre el gobierno francés, representado por el consorcio EGIS-AP-HPi y el gobierno peruano, a través del Pronis.

En el documento enviado por el consorcio a Pronis, se indica que de mantenerse la falta de pagos, en una semana se aplicará la “desmovilización” del grupo técnico. Actualmente, se realiza el desmontaje de áreas inservibles, sin embargo, la ejecución del expediente, los trabajos físicos y el equipamiento se verían afectadas.

Ya lo regularizan

En comunicación con La República, el Coordinador General del Pronis, Carlos Cantorín, reconoció que hay pendientes que cumplir. Sin embargo, algo fastidiado dijo que no era necesario el documento y calificó como una “presión” el oficio emitido por el consorcio francés . Explicó que cuando llegó al cargo, había pagos pendientes desde 2020 y 2021, pero nunca enviaron documento similar. “Me parece extraño. En marzo o abril, cuando asumo el cargo, el Estado no les pagaba desde el año 2020. Pese a ello No habían pretendido esa desmovilización. Ahora que se ha solucionado gran parte de los problemas, la presión es: si no me pagas me retiro”, dijo.

Sin embargo, refirió que en los próximos días debe resolverse este problema, pues oficialmente el documento no ha ingresado al Pronis.

Al respecto, el gobernador regional Jean Paul Benavente, dijo conocer del incumplimiento. Refirió que desde hace un buen tiempo estuvo exigiendo al Pronis que cumpla.