COVID-19: Geresa reporta alarmante incremento de fallecidos en Lambayeque

Con información de Rosa Quincho/URPI-LR

La cuarta ola de la COVID-19 en la región Lambayeque tuvo preocupantes cifras al cierre de julio último. La Gerencia Regional de Salud (Geresa) informó que en los pasados 31 días se reportaron 5.900 nuevos contagios y 17 fallecidos . Las víctimas mortales continúan siendo adultos mayores que presentan alguna comorbilidad que agrava la infección por SARS-CoV-2.

En rueda de prensa, el epidemiólogo de la Geresa, Jorge Fernández Mogollón, indicó que entre el 1 y el 26 de julio perdieron la vida 10 personas. En tanto, del 28 al 31, otros siete lambayecanos se sumaron a la lamentable estadística de defunciones por el nuevo coronavirus. Como se recuerda, en mayo y junio último no se registró decesos por dicha enfermedad en esta localidad .

“Cerramos julio con 5.900 casos. Es muy probable que conforme se actualice la información estemos llegando a los 6.000 en los siguientes días. Los contagios son de todas las edades, pero, principalmente, en adultos jóvenes y adultos mayores. Tenemos 17 fallecidos solo en julio, que en su gran mayoría fueron adultos mayores con alguna comorbilidad”, precisó.

PUEDES VER Chiclayo: solicitan ampliación de detención preliminar de general PNP Max García

Fernández Mogollón explicó que los siguientes 10 a 15 días de agosto serán claves para conocer si la curva de casos y defunciones sigue en ascenso tras las celebraciones de Fiestas Patrias, tal como sucedió con la tercera ola luego de las festividades de Navidad y Año Nuevo. “Esperamos (que estas reuniones y viajes) no tenga un efecto tan negativo como a inicios de año”, agregó.

Fernández Mogollón dio un reporte sobre la pandemia al cierre de julio. Foto: Clinton Medina/La República

Vacunación lenta

En otro momento, el especialista se refirió al avance de la inmunización contra la COVID-19 en Lambayeque. Al respecto, puntualizó que, si bien hubo concurrencia a los vacunatorios en julio, esta no fue en la cantidad que esperaban. En ese sentido, están apostando por la estrategia Vamos a tu encuentro, la cual busca llevar las dosis a los puntos de aglomeración.

“La vacunación se ha incrementado en el último mes, pero no a la velocidad que esperábamos. Últimamente ya no estamos viendo que las personas deseen vacunarse, sino que creen que ya no es necesaria una dosis más de la vacuna, lo cual hace que bajen la guardia y muchos ya no usen la mascarilla en espacios cerrados o en la calle”, declaró el epidemiólogo.

En los siguientes días, la Geresa dará a conocer los puntos de inmunización contra la COVID-19 para esta semana. Foto. La República

Casos sospechosos de viruela del mono

Finalmente, Fernández Mogollón refirió que la Geresa está a la espera de que el Instituto Nacional de Salud (INS) envíe los resultados de las muestras tomadas a los cuatro pacientes sospechosos de tener la viruela del mono. Actualmente, estas personas y sus contactos directos se encuentran estables, siendo observados por personal de salud en sus domicilios.