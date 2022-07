Viruela del mono no es una enfermedad que da solo a hombres

La viruela del mono no es una enfermedad de homosexuales. Puede ser contraída por cualquier persona que tenga contacto sexual íntimo con otra que se haya infectado, advierten los expertos. Sin embargo, por el momento en el Perú los casos se han concentrado en la población masculina.

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), casi el 100% de los casos confirmados al 29 de julio (275) son hombres, entre 18 y 60 años de edad; solo se ha reportado una mujer. No hay niños ni adultos mayores infectados. Y cerca del 60% son hombres que tienen sexo con hombres (HSH).

“Los gays que tienen una sola pareja no están en riesgo. La enfermedad está concentrada en las personas que tienen múltiples parejas”, señala Juan Carlos Celis, jefe del Departamento de Infectología del Hospital Regional de Loreto.

Según anota, existe el riesgo de que la infección se desplace a otros grupos como los niños, gestantes y pacientes inmunosuprimidos que pueden hacer formas graves. Y también porque puede pasar a los animales (zoonosis inversa).

Incluso ya se han reportado tres fallecimientos fuera de África: dos en España y uno en Brasil. En este último país, la víctima fue un hombre de 41 años con comorbilidades.

Celis indica que los pacientes no dan información de sus encuentros sexuales y esto dificulta el rastreo de contactos y el control de la enfermedad.

Según el ente de salud de la Unión Europea, el 90% de pacientes no ha querido revelar sus contactos, solo un 8% brindó esta información. “Entonces, no es posible el seguimiento de contactos a nivel que puedas controlar la enfermedad si el paciente no te está diciendo todos sus contactos para hacer el seguimiento, es el derecho del paciente”, anota Celis.

Otro dato importante es que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay 11% de pacientes asintomáticos, es decir, no les sale erupciones en la piel, pero han dado positivo a la enfermedad.

“Hacer cercos epidemiológicos ya fracasó porque se trata de información muy íntima; no se puede hacer seguimiento de los contagios porque además no se reportan; hay asintomáticos y se les pierde el rastro. Restringir a los enfermos ya debe pasar porque no está funcionando”, apunta Celis.

No a la estigmatización

En tanto, el infectólogo Roger Araujo, del INS, señala que esta enfermedad está creciendo rápidamente en el Perú debido a múltiples factores, entre ellos porque somos una población altamente urbanizada e interconectada, que a su vez no goza de un sistema de salud preparado para la atención de estos casos de viruela.

Y otra razón es por la estigmatización que haría que las personas HSH no estén acudiendo a tiempo a los centros de salud a reportar sus síntomas ni contactos.

“En nuestro país es más difícil que las personas HSH acudan libremente a un centro de salud para explicar todos sus problemas e informar cuáles son sus contactos; entonces otro de los factores es la marcada estigmatización que hay en el Perú; eso podría hacer que estas poblaciones prefieran mantenerse ocultas y no busquen atención medica”, anota.

¿Qué está haciendo el Minsa para prevenir? Araujo explicó que se está informando a las asociaciones LGTB para que, de presentarse un caso, las personas acudan al centro de salud lo más pronto posible. También educando al personal de salud para que pueda reconocer la viruela del mono en sus etapas iniciales, y además está haciendo pruebas moleculares gratuitas.

En tanto, el virólogo Juan More dice que el sistema de salud es precario y esto hace que sea muy difícil identificar a los infectados. Además, la parte de comunicaciones es pobre.

Reacciones

Roger Araujo, infectólogo del INS

“En el Perú es mucho más difícil que las personas HSH acudan libremente a un centro de salud, expliquen todos sus problemas e incluso digan cuáles son sus contactos. Hay un gran estigma”.

Juan More Bayona, virólogo

“En otros países ya han empezado a vacunar a poblaciones objetivo y ese es el mecanismo que se debe hacer, la forma de manejar es identificar y vacunar a los que han tenido contacto directo”.

Infografía - La República