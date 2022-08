Viruela del mono: casos ascienden a 305 en todo el Perú, según el Ministerio de Salud

Por medio de sus canales oficiales, el Ministerio de Salud (Minsa) informó este domingo 31 de julio que ya son 305 los casos detectados de viruela del mono en todo el territorio peruano. Los contagios se registraron en nueve regiones. Lima Metropolitana es la zona donde hay mayor porcentaje de portadores del conocido monkeypox.

De acuerdo con la información emitida por la entidad sanitaria, los casos corresponden específicamente a Junín (1), Cusco (2), Piura (1), Loreto (1), Tacna (1), La Libertad (12), Ica (3), Callao (20), Lima Provincias (2) y Lima Metropolitana (262).

Todos los pacientes que contrajeron la viruela del mono reciben tratamiento por el personal sanitario especializado. Además, ellos y sus contactos más cercanos son monitoreados para la identificación oportuna de más afectados por la enfermedad zoonótica.

El Minsa recuerda a toda la ciudadanía prestar principal atención a las erupciones o lesiones en la piel, fiebre, dolores corporales y cansancio. Ante estos síntomas, la recomendación es comunicarse con la línea 113 opción 6 o acudir al centro de salud más cercano.

Casos de viruela del mono se incrementan a 305 en el Perú. Foto: Minsa/Twitter

¿Qué conductas favorecen el contagio de la viruela del mono?

Según explicó el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez, el sexo casual estaría favoreciendo el contagio en el país. Por ello, instó a la ciudadanía a reducir en lo posible el número de parejas sexuales y evitar encuentros con desconocidos.

“Lo que podemos ver en general es que la mayoría son personas cuya conducta de riesgo es básicamente tener múltiples parejas sexuales o practicar lo que es el sexo casual con personas no conocidas. Esto nos ha complicado bastante lo que es el rastreo de contactos porque, cuando le hemos preguntado quién ha sido tu última pareja sexual, lamentablemente no lo conocían, no tenían el nombre porque a veces lo habían contactado a través de aplicativos de citas o en espacios de socialización”, precisó en RPP.

“Entonces creemos que, en este momento, lo que es el sexo casual y lo que es tener múltiples parejas sexuales es la conducta de riesgo que está favoreciendo la transmisión”, acotó.