Poste a punto de caer pone en peligro la vida de vecinos en José Leonardo Ortiz

La base de un poste de luz que se encuentra totalmente deteriorada pone en riesgo la seguridad de los transeúntes de la cuadra dos de la calle Constitución, en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo (región Lambayeque). El ciudadano identificado como Jorge Alvarado Toro denunció ante La República que este hecho ya fue reportado ante la Fiscalía y la Defensoría de Pueblo.

Denuncia

Imágenes a las que accedió este diario muestran que el poste se encuentra en inmediaciones de viviendas y negocios. Por ello, muchas personas de diversas edades, como niños, niñas, mujeres y ancianos, podrían resultar afectados . La estructura se encuentra inclinada sobre una vivienda.

PUEDES VER Fiscalía evaluaría pedir prisión preventiva para general PNP y suboficial acusados de corrupción

De acuerdo con la versión de Alvarado Toro, el pilar se encuentra en pésimas condiciones a consecuencia de su periodo de antigüedad. En este lugar se ejecutan las obras de reconstrucción de la avenida Dorado, cercana a la calle Constitución.

“He enviado un oficio al Ministerio Público para que tome cartas en el asunto, pero no he tenido respuesta. Una fiscal de prevención de delito me respondió que no tenía internet y no podía leer mi denuncia”, expresó Alvarado Toro.

El último jueves 21 de julio, Alvarado Toro remitió ante la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo una carta explicando la situación de poste de luz y el peligro para los transeúntes del lugar. Este hecho también fue comunicado a la empresa Electronorte S. A. (Ensa).

“Ante Ensa ya se ha hecho el reclamo, pero solo se ha tenido la respuesta de que están agilizando el requerimiento lo más pronto posible. Hay temor porque la estructura puede caer sobre algún niño”, manifestó el morador.

Otros vecinos también demandaron a las autoridades de la región de Lambayeque tomar cartas en el asunto para que pronto el poste sea cambiado.