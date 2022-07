Presidente de la Cámara de Comercio de Cusco: Aforo a Machupicchu debe llegar al tope

¿Está de acuerdo con el incremento de aforo de turistas en Machupicchu?

Si, definitivamente. Lo que nosotros queremos en el sector turismo es que el aforo llegue al tope que teníamos en el 2019 (5 800) antes de la pandemia. El incremento de ingreso de visitantes es bueno para que el turismo se vaya reactivando mucho más en nuestra región.

Pero hay recomendaciones de la Unesco que debe ser mucho menos el aforo. Se indica que permitir el ingreso de más personas pone en riesgo este patrimonio.

Eso es cierto, pero dentro de ello se logró obtener los permisos para que lleguen más visitantes. Lo que ahora toca es tomar algunas acciones respecto a poder disminuir la carga (de visitantes), generar horarios de visitas. Creo que es cuestión de reunirse y poder conversar para dar mejor mecanismo y no se sature o se sobrecargue la ciudadela.

Cuando se amplió de 3044 a 4044 el aforo se iba a evaluar en tres meses el impacto, ahora no se sabe cuál sería el daño.

Seguro que debía de haber un proceso de evaluación para ver cuáles iban a ser los resultados, pero de la noche a la mañana también se incrementó en mil entradas. Es bueno que más personas visiten Cusco, pues reactivan a economía. Todos tenemos claro que también debe haber un cuidado de nuestra maravilla.

No cree que este incremento en el aforo ha generado un desorden y una mala imagen a Machupicchu.

Esto ha sido por el tema (de venta) de boletos. Un poco para satisfacer el capricho de la gente irresponsable. Ahora incluso se está pidiendo que las ventas de las entradas sean en Machupicchu y eso no está bien. Se está promoviendo la informalidad, debe haber orden y formalidad para que la gente no se sienta estafada. Lamentablemente, hay muchas agencias que están ofreciendo boletos cuando ya no hay.

¿Quiénes están promoviendo la informalidad?

En el sector turismo tenemos dos grupos diría: un grupo formal que está trabajando responsablemente, y el grupo informal que crea el caos y engaña a los visitantes. En ese sentido, debe haber un poco más de control y planificación de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y el propio Ministerio de Cultura. Se debe elaborar un plan estructurado para ver cómo va a ser la venta de entradas. Creo que en ese sentido se debe apoyar a las empresas formales, que haya un nivel de reglamento en la venta de entradas y no se ofrezca a diestra y siniestra.

¿Cree que se va a lograr lo que usted señala. Es viable?

Desgraciadamente, con el tipo de gobierno que tenemos vamos a esperar muchas de estas cosas (protestas) y porque la gente sale a movilizarse a gritar se les va a satisfacer. No es la forma como se debe actuar, tenemos normas y disposiciones e instituciones que velan por el patrimonio. Hay que respetarlas para que se pueda dar un mejor uso de la ciudadela de Machupicchu.

¿Cuánto representa el turismo para Cusco?