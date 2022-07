Exdirector de Cultura Cusco sobre Machupicchu: Se mata a la gallina de los huevos de oro

¿Qué opina del nuevo aforo a Machupicchu?

Están sucediendo situaciones muy graves. En esto tiene mucha responsabilidad la informalidad que se ha presentado en turismo en complicidad con autoridades que no hacen cumplir la ley. Es una ampliación arbitraria sin ningún sustento técnico. La venta de boletos a Machupicchu nos ha puesto en un nivel de anarquismo en un espacio mundialmente conocido.

La ampliación ha sido impulsada por las autoridades...

Las autoridades no están ejerciendo claramente su rol con el cuento de reactivación turística. Actúan en complicidad y han ido cediendo porque para ellos siempre ha sido una situación facilona de acumulación de riqueza de un mal entendido que la piedra no se gasta. Están actuando sin potestad legal para hacer estos aumentos.

El conflicto social podría haber escalado en la llaqta...

Lo que hace la informalidad es traer turistas hasta con engaños y estafas para luego generar un chacoteo en el pueblo para generar una presión fortísima en complicidad con turisteros. Lo único que alegan es que ya están acá, que no se pueden ir con un problema de desaire o frustración. Todos esos alegatos son fundamentalmente para generar presión con interés. La carga máxima ha sido nuestra batalla de siempre, pero esta vez se está perdiendo con argucias y complicidad de las autoridades.

Habló de responsabilidades. ¿En qué tipo de responsabilidades se estaría incurriendo?

El Perú tiene compromisos firmados porque hemos sido declarados patrimonio de la humanidad. No es solamente la legislación nacional la que prima sobre Machupicchu, es también una legislación internacional. Existe un compromiso con Unesco.

¿La UGM no tiene potestad para establecer la capacidad?

La UGM no puede arbitrariamente tomar decisiones, menos una ampliación con la justificación que (los turistas) ya están ahí y hay que resolver la situación. Nosotros creemos que esto traerá dolores de cabeza más adelante. Podría declararse a Machupicchu en patrimonio en peligro . No olvidemos que este patrimonio no pertenece solo a los peruanos, es de la humanidad y tenemos la responsabilidad de entregar a otras generaciones y se preserve por los siglos de los siglos. La UGM no está cumpliendo sus atribuciones, está vulnerando el cumplimiento de los compromisos establecidos en base de estudios.

El turismo ha sido flagelado en pandemia y es real la necesidad a reactivarse.

Es cierto, después de un largo encierro salen a hacer turismo, pero es posible hacerlo de manera ordenada. Si se estableciera una mejor organización, se podría prever. Es un mal precedente que quien llega a Machupicchu deba entrar como sea. Este es un problema de antes de la pandemia. Muchos de estos sectores querían vivir a costa de Machupicchu en afán de enriquecimiento. Se impulsó un teleférico para subir y bajar gente más rápidamente. No se quería entender el significado de Machupicchu. Por ellos quisieran poner 10 mil visitantes.

¿Cómo debe ser entendido Machupicchu?

Hay que entender la simbiosis en torno a Machupicchu, por su valor histórico patrimonial y el área natural protegida que es. Por eso es un santuario histórico. En la noche salen aves nocturnas insectos, aparecen osos, pumas, en fin, es un área natural protegida importante. Esta simbiosis lo hace único, le da una autenticidad singular. Estamos queriendo matar la gallina de los huevos de oro con el manejo arbitrario, lumpenesco y la corrupción.

¿A qué se refiere con la corrupción?

Machupicchu siempre ha estado en los ojos de un capitalismo salvaje que no cree en nada. En mi última gestión mandé un escrito a un ex presidente regional (Jorge Acurio Tito) que está purgando cárcel que entregó el hotel de Machupicchu para la administración a un político conocido en el país (Rafael López Aliaga). Le pedimos que ese hotel se constituyera en un espacio preparatorio de 30 minutos para los turistas que querían ingresar a Machupicchu para tengan una visión panorámica y sean llevados de manera ordenada. Sin embargo, (el hotel) se entregó de manera ilegal pese a la oposición de Cultura.

¿Su conservación está en riesgo?

Sí. Desde las Ciencias Sociales, arqueólogos se han pronunciado. La piedra es eterna solo en la poesía. La piedra tiene procesos de descaramiento, desportillamiento lento y gradual que llega a degradación. La propia estructura geológica es una estructura muy delicada. El desgaste es una cuestión muy objetiva.

También se denunciaron presuntas mafias en Cultura. ¿En su gestión se detectaron mafias?

En mi periodo no, pero las tentaciones deben estar presentes, somos una de las regiones más corruptas. Mire quienes están pululando en la cárcel, son alcaldes y presidentes regionales. La corrupción está latente, pero tiene que ser combatida con transparencia, iniciativas y lealtad en la gestión. Los cambios pueden darse, claro que sí, pero producto de estudios, consensos.

¿Cómo evalúa el rol de la directora de Cultura (Mildred Fernández)?

Habrá momento para las evaluaciones. Probablemente tenga responsabilidades posteriores. Porque sea una orden del ministro o vengan ordenes de Lima, no se pueden hacer incrementos. He sido dos veces director de Cultura y las normas exigen que si hay cambios deben darse por procesos y transparencia. Nuestra tarea como Dirección de Cultura es preservar y conservar el patrimonio. La directora debe exigir protección del patrimonio. Tendrá que explicar o aclarar. Nuestra tarea es entregar la posta para la continuidad de gestión que emule o supere la gestión del sitio por la significancia que tiene.