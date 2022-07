Hospitales de Arequipa se quedarían sin personal

Roberth Orihuela Q.

Aunque el Congreso aprobó ayer por insistencia la ley que modifica la modalidad de contratos de los trabajadores de Salud CAS Covid a CAS regular, existe un vacío hasta que la norma sea publicada. Ello se debe a que hoy vencen sus contratos y desde mañana no podrían acudir a laborar. El especialista en Gestión Pública Jorge Sumari Buendía, señala que ya teniendo la norma aprobada, las autoridades regionales deberían dar continuidad a este personal, con el fin de evitar problemas y también para que los pacientes no se queden desatendidos. En Arequipa son casi 2.700 médicos, enfermeras, técnicos, además de personal asistencial y administrativo que entró a laborar hace más de dos años para ayudar en la crisis. Y están en hospitales y centros de salud de toda la región.

Solo en el hospital Goyeneche, hay casi 300 trabajadores CAS Covid. El exsecretario del cuerpo médico de este nosocomio, Gonzalo Castañeda Conde, explicó que si este personal es retirado, no podrían completar los turnos de 24 horas que requieren para que puedan atender a los pacientes. Señaló que sería una gran pérdida. “La idea es que sigan. Estamos en una cuarta ola del Covid-19 y este personal debería continuar. Si no están entonces no podríamos trabajar adecuadamente”.

De igual forma pasa en el hospital Honorio Delgado, que además es el centro designado para la atención específica pacientes Covid-19. Olenka Zavala Espinoza, jefa del área de Medicina Interna, explica que el personal CAS Covid se ha vuelto importante para la atención de los pacientes. Señaló que todos los que laboran en UCI pediátrico, UCI adulto, Shock Trauma, hospitalización Covid y Módulo Covid son personal de este tipo, contratado por la pandemia.

“Si se van no tendríamos quien atienda a estos pacientes. El estado de emergencia continúa y no hay forma de seguir trabajando sin ellos. Es más, tenemos déficit de personal, porque los trabajadores nombrados con comorbilidades siguen en sus casas y los CAS Covid estuvieron cubriéndolos. Por ejemplo, en el área de infectología tenemos 3 médicos con contrato CAS Covid”, manifestó.

Tienen que esperar

En el hospital Honorio son alrededor de 700 los trabajadores, entre médicos, enfermeras, técnicos y personal asistencial y administrativo bajo esta modalidad. “El contrato de estas personas termina mañana (hoy) y no sabemos si seguirán o no. El lunes vamos a reunirnos para tomar una decisión”, añadió Zavala Espinoza.