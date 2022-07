COVID-19 ha causado más de 10 mil decesos entre enero y julio de este año

En lo que va del año, desde el 1° de enero hasta el 28 de julio, el COVID-19 ha causado 10.691 muertes en el país, de las cuales 8.336 corresponden a adultos mayores de 60 años; es decir, un 80%, señala el analista de datos Juan Carbajal. Este grupo ha sido uno de los más afectados desde que se inició la pandemia.

Ahora bien, si se desagrega por grupo etario, entonces se puede observar que en estos siete meses 4.439 fallecidos tenían de 80 años a más, mientras que 2.273 tenían entre 70 a 79 años y 1.624 de 60 a 69 años. El panorama es el mismo que hubo en la primera, segunda y tercera ola, así como en la actual ola, precisa el analista.

Por ejemplo, desde el 26 de junio (cuando el Ministerio de Salud oficializó el inicio de la cuarta ola) hasta el 28 de julio, se han reportado 741 decesos por el virus. De esta cifra de fallecidos, 327 son mayores de 80 años, lo que representa el 44% del total; 148 son adultos de 70 a 79 años, que equivale al 20%; y, por último, 110 tenían entre 60 y 69 años, lo que significa un 15%.

Alza de muertes

En tanto, Carbajal también comenta que a partir del 15 de junio comenzó a incrementar, de manera lenta, el promedio diario de defunciones por COVID-19. Ese día se llegó al punto más bajo registrado desde abril del 2020: ocho decesos.

Añade que una semana antes de la oficialización de la cuarta ola ya se percibía un ligero aumento de fallecimientos. ‘’Hoy estamos en un promedio diario de 37 muertes’', indica. En ese sentido, el experto recuerda que los reportes diarios del Minsa brindan información parcial sobre los decesos; sin embargo, ello no se dice, por lo que se puede generar la percepción incorrecta. Por ejemplo, manifiesta que el 24 de julio el ministerio reportó 25 fallecidos, pero según Datos Abiertos la cifra era de 45.

Sumado a ello, Carbajal señala que, pese a que julio aún no ha terminado, ya superó a abril (545), mayo (397) y junio (334), en cuanto al número de defunciones y estima que el mes podría cerrar con cerca de 800 muertes.

Avances de vacunación

En cuanto al grupo de adultos mayores que fallece por COVID-19, el analista de datos refiere, con base en los datos abiertos del Minsa, que en su gran mayoría no contaban con el esquema de vacunación completo. Cabe indicar que cualquier persona mayor de 18 años puede volver por su tercera dosis tres meses después de haberse aplicado la segunda. No obstante, explica Carbajal, muchos adultos mayores ya tenían más de seis meses y no habían vuelto por la dosis de refuerzo ni mucho menos por la cuarta.

De acuerdo con cifras del propio ente rector, todavía hay regiones donde la cobertura con tres dosis en adultos mayores aún está por debajo del 60%, entre ellas las más atrasadas son Puno y Madre de Dios. A nivel nacional, en tanto, el avance es de 79.5%.

Pero la cifra disminuye si es que se observa cómo van las personas mayores de 12 años en todo el país. Pese a que el ministro de Salud, Jorge López, dijo el 25 de julio que ese día se superaría el 70% de vacunación con tres dosis, a la fecha ello no es así, ya que la cobertura es del 68.8%.

La tercera dosis previene muertes

El Instituto Nacional de Salud (INS) realizó un estudio, cuyos resultados compartió a inicios del mes. Este demostraba el beneficio de contar con la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

El estudio también indicaba que la efectividad estimada de la tercera dosis para prevenir muerte por COVID-19 comparada al efecto de las dos dosis previas, es de 87.2% en personas de 18 años a más.”A partir del 15 de junio (el promedio de muertes por COVID-19) comenzó a aumentar”, dice Carbajal.