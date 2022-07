Arequipa: Policía espera denuncias de víctimas de robo en falso taxi durante últimas horas

La Policía Nacional espera la denuncia de víctimas de robo al interior de un falso taxi durante la madrugada de este domingo 31 de julio en Arequipa.

Agentes de la comisaría de Mariano Melgar lograron capturar a dos sujetos implicados en el cogoteo a un técnico de construcción en Paucarpata en el interior del taxi.

Los detenidos fueron identificados como Julio Jesús Roncal Cáceres (21) y Ricardo Ángelo Mamani Gutiérrez (21). Ellos iban a bordo de un auto junto a una tercera persona aún no identificada, quien sería el chofer.

Según la Policía, el conductor observó el patrullero de Mariano Melgar, cerca al colegio Veramendi y, sospechosamente, decidió cambiar de dirección, por lo cual los siguieron y ordenaron que se detengan.

Durante el registro personal, los sujetos trataron de deshacerse de una tarjeta de débito, la partieron en dos y arrojaron los pedazos debajo del auto. Al ser consultados por su origen, ninguno de los detenidos indicó ser su propietario.

También se halló un moderno celular Redmi, bloqueado y sin chip, además de un carnet de vacunación a nombre del técnico de construcción.

El técnico denunció haber sido víctima de un “cogoteo” en horas de la madrugada cuando regresaba de una reunión amical en los Baños de Jesús, en el distrito de Paucarpata.

“No recuerdo el color o la placa del carro. Solo me acuerdo que subí al taxi y cuando estaba por las inmediaciones del parque del Inca en Israel empezó a ir bien lento. Paró y dos chiquillos subieron. Me golpearon. Me quitaron mi mochila. Se llevaron mi celular Samsung y 1.000 soles de mi sueldo”, declaró la víctima para HBA Noticias.

Asimismo, el técnico no reconoció el celular ni la tarjeta. Solo el carnet de vacunación le pertenecía, por lo que la Policía sospecha que, esta madrugada, ambos detenidos asaltaron a más personas.

A pedido de la Fiscalía de Paucarpata, el caso será investigado por la comisaría de Israel. Si en las próximas 24 horas no aparecen más víctimas, ambos detenidos deberán afrontar las investigaciones en libertad.