Arequipa: municipio de Cerro Colorado reconoce presuntas irregularidades en permisos a prostíbulo

Arequipa. Tuvo que intervenir la Policía y el Ministerio Público en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y el Poder Judicial disponer el encarcelamiento preventivo de un funcionario de esta comuna, para que las autoridades de la jurisdicción, finalmente, acepten que existen presuntas irregularidades en la emisión de autorizaciones a favor del prostíbulo Lady Scort.

Semanas atrás, el alcalde de Cerro Colorado, Benigno Cornejo, sostuvo que el funcionario de la Subgerencia de Licencias que entregó la autorización fue separado del cargo por un tema de imparcialidad y que el caso sería investigado. No obstante, también señaló: “No estamos diciendo que lo vamos a cerrar. Si cumple todos los requisitos, no queremos caer en abuso de autoridad“. Desde entonces, no se supo nada de este procedimiento en la comuna.

Luego de todo lo ocurrido, con un funcionario encarcelado, un subgerente perseguido por la justicia y cuestionamientos en su contra, la Municipalidad de Cerro Colorado emitió un comunicado.

En el primer punto sostiene que han concluido que existen “ presuntas irregularidades e infracciones de tipo penal por delito contra la fe pública ” de parte de la Subgerencia de Licencia, Autorizaciones e ITSE, en la emisión de permisos a favor de Lady Scort.

Ante tal situación, la Procuraduría —sostiene el comunicado— realizó las denuncias respectivas, por lo que esperan que el Ministerio Público y el Poder Judicial determinen las responsabilidades y apliquen las sanciones que correspondan.

Asimismo, en el segundo punto, aducen que los operadores administrativos de la comuna distrital concluyeron que existe la causante de nulidad por aparente infracción de normas de orden público y afectación del interés general. Ante esta situación, el procurador municipal iniciará las acciones que correspondan para solicitar al Poder Judicial que se pronuncie sobre la validez o legalidad de la licencia de funcionamiento y certificado ITSE emitidos a favor de Lady Scort.

Funcionarios involucrados en caso Lady Scort

Por su parte, el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Provincial Especializada en Trata de Personas, días atrás, ingresó al palacio municipal junto con la Policía en busca de documentos sobre los permisos y autorizaciones que la comuna giró a favor del lupanar Lady Scort, establecimiento allanado por diversos presuntos delitos.

Luego de ello, la Fiscalía solicitó ante el Poder Judicial la prisión preventiva contra el especialista I.T.S.E. de la Subgerencia de Licencias, Marco Antonio Cusacani Escobar. El edil fue recluido en un penal por nueve meses por el presunto delito de favorecimiento a la prostitución en concurso ideal con falsedad ideológica.

Asimismo, aún falta capturar a Eduardo Arrayan Medina, quien se desempeñaba como subgerente de Licencias, Autorizaciones e I.T.S.E. de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.