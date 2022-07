“Hoy es su cumpleaños”: familiares de sereno desaparecido piden ayuda para encontrar su cuerpo

La búsqueda del sereno de la Municipalidad de Ventanilla continúa. Eduardo Chumpitaz Carrera, de 37 años, desapareció el último 27 de julio, luego de que ingresara a la playa Costa Azul para salvar a un adolescente de 16 años que se estaba ahogando en el mar .

Eduardo Chumpitaz ingresó con otros tres compañeros de trabajo. Dos de ellos murieron; Luis Portal Llano y Abel Bocanegra, quienes ya fueron sepultados.

Los familiares del sereno aún desaparecido piden apoyo a las autoridades para no parar con la búsqueda . “Era muy sensible, muy buena persona. Se quitaba lo que tenía para darte”, recordó la hermana del trabajador municipal.

A su vez, exhortaron a la Municipalidad de Lima y a la Marina de Guerra realizar una búsqueda exhaustiva para hallar el cuerpo de Eduardo Chumpitaz y que su muerte no quede impune .

“Hoy (29 de julio) es el cumpleaños de mi hermano y deberíamos estar con él. No estar llorando o pidiendo que el mar lo regrese cuando hay la posibilidad que ellos pidan ayuda y la Marina venga, pero no, son tres días que estamos llorando, caminando, haciendo el trabajo que debería corresponder a la Municipalidad”, comentó la mujer para “América noticias”.

Familia del primer sereno fallecido llegó a la playa Costa Azul para los trámites de ley. Foto: captura video Facebook/Ventanilla TV

“Él dio su vida donde no tenía que dar. Él era un trabajador que prestaba servicio a la ciudadanía, no era un guardacostas. Él no tuvo por qué meterse; sin embargo, por humanidad, mentira, no fue por humanidad, fue porque a mi hermano lo mandaron a que se meta ”, agregó.

En tanto, los compañeros de los serenos fallecidos hicieron un homenaje y, entre cantos, flores y arengas, le dieron el último adiós.