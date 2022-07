Ate: 2 hombres son asesinados de 13 disparos en la cabeza

El último viernes 29 de julio, en horas de la noche, se produjo el asesinato de dos hombres en la urbanización San Gregorio, en el distrito de Ate-Vitarte. Las víctimas perdieron la vida después de haber recibido al menos 13 disparos en la cabeza.

Promediaban las 8.30 p. m. cuando de un auto negro descendieron dos sujetos en la calle San Martín. Desde dicho vehículo, los malhechores habrían disparado a quemarropa contra los dos hombres, quienes murieron en el acto.

Testigos del hecho señalaron que una de las víctimas habría intentado huir al advertir los disparos; no obstante, fue alcanzado por las balas y cayó al suelo a varios metros de su acompañante.

Los hombres fallecidos aún no han sido identificados, puesto que no se les ha encontrado ninguna identificación entre sus pertenencias. Hasta el momento se desconoce la móvil del crimen; sin embargo, no se descarta un ajuste de cuentas.

Pese a la pronta llegada de las autoridades, no se pudo dar con los responsables del asesinato, por lo que aún no se ha detenido a ningún sospechoso. Se conoció que cerca del sitio del incidente había una cámara de seguridad, pero esta se encontraría inoperativa.

Al lugar de los hechos se presentaron agentes de la Policía, peritos de criminalística y el representante de la Fiscalía para el levantamiento del cuerpo.

Según los vecinos de la zona, se han registrado múltiples asesinatos y se vive mucha inseguridad en la urbanización. “El alcalde debe poner cámaras, más seguridad, patrullaje”, declaró una vecina al equipo de La República. “Lo único que pedimos al alcalde y al presidente es seguridad”, clamó otra residente.