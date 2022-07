Salud: grandes omisiones y metas poco ambiciosas

El mensaje a la nación del presidente Castillo inició con el pedido de un minuto de silencio por la más de 214.000 vidas perdidas a causa del COVID-19, casi el mismo tiempo que les dedicó a las estrategias de control y prevención para hacerle frente a este virus que golpea al país desde hace más de dos años. En cuestión de segundos, el mandatario expuso las metas de vacunación para diciembre, que son poco ambiciosas, según expertos consultados por La República. En esa línea, consideraron que también se omitieron anuncios importantes y que la salud, a diferencia del primer mensaje, no ha sido una prioridad.

El presidente se comprometió a alcanzar el 80% de la población mayor de 12 años con tres dosis y el 80% de los niños de cinco a 11 años con dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 para diciembre, olvidando que ya empezó la aplicación de la tercera dosis a este grupo etario.

Para el exministro de Salud Víctor Zamora, estas cifras debieron haberse logrado hace meses. Asimismo, el extitular del Minsa Hernando Cevallos dice que el presidente “pudo reflexionar por qué la vacunación empezó a detenerse”.

En tanto, el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, manifiesta que no se explicó cómo se alcanzarán estos objetivos. Para él, los cambios de ministros han repercutido directamente en la caída del ritmo de vacunación, a partir de febrero. Lo cierto es que a la fecha la cobertura con tercera dosis es del 68,7%, mientras que con la segundas dosis en niños llega a 56,4%.

Lo omitido

Para los expertos consultados, el tema de la salud no ha sido priorizado en esta ocasión. “Todo se ha degradado con respecto al año anterior, donde aparecía como primera prioridad”, sostiene Zamora.

Mientras que para Cevallos “se perdió la oportunidad de establecer el rumbo de una reforma integral de salud”.

Hospitales y CAS

En otro momento del discurso, el mandatario subrayó que han destinado diferentes montos para la continuidad de inversiones en distintos centros de salud, como el hospital de San Juan de Lurigancho, el Sergio Bernales de Comas y el Lorena del Cusco. Sin embargo, según Cevallos, esto no es suficiente, pues, además de infraestructura, se debe tener en cuenta a los recursos humanos y la descentralización de estos. “Se habla mucho al respecto, pero no se toman decisiones políticas, como medidas para acercar el Minsa a la población”.

Luego de semanas de protestas por parte del personal de CAS-COVID, el mandatario finalmente anunció que aprobó la continuidad de 59.166 trabajadores con pase a CAS regular.

Al respecto, la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Josefa Vásquez, indica que la medida les trae esperanza, pero que también les preocupa que se cumpla. Por ello, esperan que la norma se publique pronto.

El sistema de salud sigue en UCI

Enfoque por Percy Mayta-Tristán, investigador de Ucsur

El aprendizaje más importante de la pandemia es que el sector salud, como sistema, es precario. Nos falta infraestructura, recursos humanos, cambiar el modelo y se supone que debería ser una prioridad; sin embargo, en el discurso no se ha mencionado nada y esto incluso estaba en el plan de gobierno. Lamentablemente, no hemos aprendido nada de la pandemia. Muchos peruanos murieron porque el sistema de salud no pudo responder por ellos por varios motivos: personal, infraestructura, equipamiento, organización, por no tener un primer nivel de atención con mayor capacidad resolutiva. Esos cambios no se están haciendo. El covid ya no está siendo tan grave, pero el sistema de salud sigue en UCI.