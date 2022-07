Machupicchu en riesgo por incremento forzado de aforo de visitantes

De 4044 personas por día, el aforo de Machupicchu se incrementó a 5044. El fundamento del Ministerio de Cultura para tomar la decisión, fue que la alta demanda de visitantes por fiestas patrias. La ampliación no se justifica con un informe técnico, sino con la presión social y pondría en riesgo la maravilla mundial .

Las reacciones en contra no se hicieron esperar. El historiador Rosano Calvo, cuestionó severamente la decisión y advirtió que la maravilla mundial estaría en riesgo . “Machupicchu es patrimonio de la Nación y no de comerciantes, es un bien cultural sobre el que se asienta la patria, no es una mercancía”, expresó. Dijo que la ampliación solo afianzará la informalidad y la hará incontrolable.

Calvo hizo mención al pronunciamiento del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), que hace unos días pedía a las autoridades no ceder ante las presiones y opiniones no técnicas. Estas solo ponen en riesgo el desarrollo sostenible de Machupicchu como destino turístico.

En 2017, Unesco exhortó a que el desarrollo de la ciudad inca debe ser impulsado y controlado por las necesidades de conservación, no por la demanda turística . El historiador lamentó la desobediencia y que sean las mismas autoridades cusqueñas las que impulsaron la reciente ampliación. Igualmente, el exdirector de Cultura, David Ugarte Vega Centeno, ya había advertido del riesgo para la maravilla mundial por el afán lucrativo. Mencionó que no se entendía a Machupicchu como un legado patrimonial que debía cuidarse.

Durante su visita a Machupicchu, el mismo ministro de Cultura, Alejandro Salas, confirmó hace unos meses el desgaste y anunció obras para combatir los daños por el tiempo y la afluencia turística.

Cultura se lava las manos

El nuevo aforo forzado de la ciudad inca fue informado por el Ministerio de Cultura a través de un comunicado. “La Unidad de Gestión de Machupicchu (UGM) conformada por los representantes del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Ambiente, gobierno regional del Cusco y la municipalidad distrital de Machupicchu, acordar incrementar el aforo de ingreso a la Llaqta de Machupicchu a 5044 personas por día”, dice el escrito.

Agregó que la decisión fue tomada bajo responsabilidad de cuatro integrantes de la UGM con la finalidad de atender la demanda de visitantes que han llegado al distrito de Machupicchu. El día anterior, el Ministerio de Cultura aseguraba que la ampliación del aforo era inviable, pues la capacidad estaba al límite.

Levantan paro indefinido

A través de otro comunicado, el comité de Lucha de Machupicchu saludó el anuncio del Ministerio de Cultura y anunció el levantamiento del paro. “Comunicamos que se procedió a levantar el paro general que tenía carácter de indefinido por haber logrado solucionar nuestra plataforma de lucha”, dijo.

Indicaron que estarán pendientes del cumplimiento de la ampliación del aforo, así como la venta de 1000 boletos de manera presencial en Machupicchu.