Machu Picchu: informalidad en empresas de turismo genera ampliación de aforo de visitantes

La forzada ampliación del aforo a Machu Picchu de 5.044 personas por día permitirá que al menos 20 000 visitantes recorran la maravilla mundial durante el feriado por Fiestas Patrias. Para la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco (AATC) d etrás de la alta demanda de turistas se esconde una voraz informalidad que amenaza la conservación de Machu Picchu para la posteridad.

El presidente de la AATC, Marco Ochoa, sostuvo que romper las reglas respecto a la nueva forma de visitar Machu Picchu, viajes programados, es un mal precedente. “Porque siempre se va a querer más y la solución no es seguir aumentando el aforo, sino cumplir las reglas si queremos conservar Machu Picchu para las futuras generaciones. Hay agencias de viaje al margen de la ley que quieren reactivarse a costa de todo, quieren solucionar ahora y a cualquier costo. Ellos dicen si se tiene que caer Machu Picchu no importa porque yo necesito vender, no me quiero morir de hambre”, alertó.

Algunos turistas llegaron a Machu Picchu sin entrada porque les dijeron que en Aguas Calientes conseguirían los tickets de ingreso, otros porque sus agencias de viaje les aseguraron que sí había disponibilidad. En todos los casos, son viajeros que confiaron en operadores turísticos que funcionan al margen de la ley.

Agencias informales

Según Ochoa, las autoridades se muestran complacientes ante las malas prácticas. El titular de la Gercetur, Rolando Mendoza, señaló que solo mil agencias de viaje son formales y están registradas, un número importante opera desde las redes sociales, sin ningún control.