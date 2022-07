Fiestas Patrias: por más de 12 horas, vehículos estuvieron varados en la Carretera Central

Varios vehículos permanecieron varados más de 12 horas en la Carretera Central por la congestión vehicular y el despiste de un camión de carga pesada entre los kilómetros 70 y 81. Este hecho se suscitó el último 28 de julio.

La cola reportada en el km 81 causó caos, motivo por el cual el tránsito fue restringido por un solo carril. Ante ello, los conductores formaron hasta cuatro filas, creando un total desorden en la zona.

Debido al feriado largo por Fiestas Patrias, cientos de peruanos aún se movilizan por la Carretera Central, sin embargo, el cierre de la vía a la altura de Matucana hasta San Mateo no les ha permitido llegar a su destino.

Este 29 de julio, varios ciudadanos señalaron que aún seguía el tránsito lento. En un último reporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se conoció que un tramo de la Carretera Central ya estaba libre. No obstante, aún hay ciertos sectores con tráfico, por lo que se pide a los conductores respetar las vías.

No hay pasajes desde Huancayo hacia Lima

Las empresas de transporte de la ciudad de Huancayo no están vendiendo pasajes con destino a Lima, ya que no saben cuándo se normalizará todo. “Nos han dicho que no hay en el bus. El pasaje promedio es de 50 soles, pero no están seguros, así que no se venden los pasajes”, reportó un afectado a RPP.

“Parece que la Carrera Central ha colapsado: muchos carros, buses, camiones de carga pesada, y la Carretera Central ha colapsado. No hay pase. Estamos esperando llegar al menos a Matucana para comprar alimentos. Hemos tratado de cortar camino por una trocha, pero igual hay tráfico”, advirtió otra afectada.