Educación con retrocesos en aprendizajes, evaluación docente y enfoque de género

La educación ha sido uno de los sectores más afectados en este primer año de gestión del presidente Pedro Castillo y del Congreso. Pese a que ya atraviesa una crisis por la pandemia, también ha sido impactada por el retorno tardío a las clases presenciales, la filtración y anulación del nombramiento docente, y por la amenaza al enfoque de igualdad de género ante la posible intervención de los grupos conservadores en los libros.

El futuro de 8 millones de escolares ha pasado por las manos de tres ministros de Educación. El primero, Juan Cadillo, declaró en emergencia el sistema educativo, el cual tenía entre sus objetivos la recuperación y consolidación de aprendizajes y el retorno a la presencialidad. Lo mismo se dijo en el mensaje a la nación del 28 de julio pasado. Y si bien se reabrieron escuelas hacia fines de marzo de este año, aún no se muestra evidencia de que los indicadores hayan mejorado.

“En el discurso pasado se puso metas, pero lamentablemente varias no se lograron. Para la recuperación de aprendizajes no basta con el retorno a la escuela, sino otorgar nuevas condiciones. Los niños volvieron con las condiciones de prepandemia, las mismas carencias y contenidos”, señala el decano del Colegio de Profesores del Perú, Helí Ocaña, quien detalla que lo iniciado por Cadillo no fue continuado por su sucesor, Carlos Gallardo.

La Defensoría del Pueblo, a través de su Adjuntía para la Administración Estatal, subraya que aún no se tiene información sobre los aprendizajes de las poblaciones más vulnerables, ante la suspensión por 5 años de pruebas censales y porque el único estudio en esta pandemia (EVA) estuvo dirigido solo a los niños que cuentan con dispositivos e internet. No obstante, este último también identificó que el rendimiento de los estudiantes de segundo de media disminuyó en 16 puntos en lectura y 13 en matemática entre el 2019 y 2021.

Por ahora, el titular del Minedu, Rosendo Serna, ha asegurado que las vacaciones de enero y febrero serán utilizadas para avanzar en dicha recuperación.

Currículo y evaluaciones

Otro importante retroceso nació en el Congreso y no hubo respuesta del Ejecutivo. Se trata de la ley promulgada en junio que permite a padres —entre ellos los que se oponen al enfoque de género y la educación sexual integral— participar en la elaboración de textos escolares. Esta arremetida conservadora, que data del 2016, se concretó en este periodo. El presidente no la observó.

A este revés en el currículo, se suma el de la reforma magisterial. Y es que en noviembre pasado se terminó anulando el concurso de nombramiento docente del 2021 tras serias denuncias de filtración de exámenes, cuyos detalles aún no se aclaran.

Esto provocó la censura del entonces titular del Minedu, Carlos Gallardo, quien previamente dejó entrever la posibilidad de que los profesores contratados que ya habían pasado por varias evaluaciones sean nombrados.

“Hay claros retrocesos en la reforma docente y curricular, ya sea porque el Ejecutivo no ha sido suficientemente claro en su liderazgo para protegerla o porque ha habido intereses para no continuar con ellas. Estamos en una situación bien precaria, porque frente a los ataque del Congreso, que no cree en reformas, la postura del Ejecutivo se ha movido entre un tímido liderazgo y falta de alternativas para poder plantear algunos argumentos”, señala el exministro de Educación Ricardo Cuenca.

Al respecto, Helí Ocaña, del Colegio de Profesores, también señala que el Minedu optó por abortar este concurso el 2021 con la intención de favorecer a la Fenate, el sindicato fundado por el presidente Pedro Castillo.

No obstante, en torno a la problemática magisterial, el educador menciona que se ha reconocido la deuda social por preparación de clases; así como la CTS del 100% del sueldo. “Pero en el presupuesto no se llegó al 6% del PBI, que era la meta institucional. Estamos a 4,14%”, dice.

Cuenca, también investigador del Instituto de Estudios Peruanos, subraya que para revalorar la carrera docente, además del incremento salarial, se requiere un trabajo integral que incluya la evaluación y la formación inicial. Ese es otro de los pendientes para el mensaje presidencial de hoy.

Especialistas esperan anuncios sobre redistribución de presupuesto hacia zonas rurales, infraestructura, alimentación escolar, y el reglamento de ley de organizaciones del Minedu.

El 2021, más de 124.000 interrumpieron sus estudios por falta de internet y otros problemas.