Arequipa: refuerzan vacunación frente a pico de cuarta ola de COVID-19

Frente al pico de contagios de la cuarta ola contra la Covid-19, la Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa), anunció que las jornadas de vacunación continuarán en este feriado largo . Los médicos especialistas piden completar los esquemas y colocarse los refuerzos como parte de las medidas preventivas.

Para este jueves y viernes, las jornadas seguirán en 30 vacunatorios. Destaca la implementación en lugares de alto tránsito, como el Terrapuerto de Arequipa o la Plaza de Armas. En ambos puntos, la aplicación será entre las 8 a 14 horas. La coordinadora regional de Inmunizaciones, Giovanna Valdivia, anunció que se dispondrán vacunas para diferentes grupos etarios, incluso la tercera dosis para menores de 5 a 11 años (transcurridos 5 meses desde la segunda inyección).

El especialista en enfermedades infecciosas de EsSalud Carlos Vizcarra, señaló que la nueva ola se parece a la tercera, con alta tasa de contagio, pero menos graves que en las dos primera olas. Pidió no descuidar la vacuna a los menores de edad, para no poner en riesgo el retorno a clases tras las vacaciones de medio año y proteger al resto de miembros de la familia, sobre todo aquellos con factores de riesgo.

No obstante, la tasa de vacunación en menores de 5 a 11 años es baja. La cobertura en primera dosis es 58.2% y 42.5% en segundas. Valdivia señaló que, al momento, hay 20 mil niños que están aptos la tercera dosis.

La funcionaria añadió que con el incremento de contagios, se nota un incremento de personas en los puntos de inmunización por la tercera y cuarta dosis.

Curva no dobla

El director del Hospital Honorio Delgado, Juan Carlos Noguera, refirió que todavía no se puede hablar de un descenso de la curva de contagios . El último reporte de la Geresa indicó 2 nuevas muertes por Covid-19, con 128 hospitalizados y 11 personas en UCI. La positividad es de 25%, aunque Noguera no descarta que exista un subregistro, pues -sostuvo- que varias personas que tienen síntomas ya no se hacen la prueba y prefieren recuperarse en casa.

Vale precisar que a diferencia de la tercera ola, no se instalaron en la ciudad puntos masivos de descarte, lo que apoyaría la tesis de Noguera. Incluso en algunos puntos de inmunización, contaron que era mayor la cantidad de gente que acudía preguntando por el tamizaje que por las vacunas.

Mientras, las actividades de Fiestas Patrias y el próximo aniversario de Arequipa prosiguen. El médico especialista del Honorio Delgado, Mijail Villar, señaló que lo ideal sería evitar escenarios de aglomeración, pero lo ve complicado, más cuando todo apunta que en el futuro aparecerán nuevas olas de Covid-19.

“Probablemente, estos escenarios vayan a ser todos los años, y no siempre vamos a estar cerrando o prohibiendo. Con las vacunas y las medidas de bioseguridad tenemos las armas para protegernos, pero ya depende de las personas”, indicó el especialista.

No se controlará aforo en corso

El subgerente de Educación y Cultura de la Municipalidad de Arequipa, Nilo Cruz, informó que la realización del Corso de la Amistad del 15 de agosto, todavía está sujeto a evaluación. Empero, dijo que, no se podrá limitar su aforo.

“ No podemos controlar el aforo, lo que estamos haciendo es recortar el recorrido , quitando aproximadamente un kilómetro”. Añadió que el evento duraría hasta las 5.00 p.m., para evitar que las personas consuman alcohol.

Pidió a las personas que acudan a las actividades de festejos, usar mascarillas y completar su esquema de vacunación.