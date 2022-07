Arequipa: monseñor cuestiona a las autoridades por no llegar a acuerdos mínimos

Arequipa. El arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, dio un jalón de orejas a las autoridades del país por no llegar a acuerdos políticos que permitan empezar a trabajar por el desarrollo del país. “Hay un virus que está haciéndonos tanto daño. Parece que la gran mayoría de nuestras autoridades están radicalmente incapacitadas para llegar a acuerdos mínimos por el Perú. Hay división por doquier”, dijo monseñor.

Durante el sermón de la Misa y Te Deum, Del Río Alba manifestó que se celebran 201 años de independencia, pero no en las mejores situaciones . Aparte de la pandemia del Covid-19, en el Perú está el virus de la división. Dijo que se ve este problema desde “las altas esferas de poder, pero también en los barrios y las familias. Además, esto se suma a la crisis política y económica”.

“Las familias no tienen qué comer, los ancianos enfermos mueren porque el estado no puede atenderlos, porque ya sabemos cómo está el sistema sanitario. Hay poblaciones aisladas porque no hay carreteras, niños con colegios cayéndose. Pensemos qué se podría haber hecho con esos millones que la corrupción se roba cada año”, señaló.

Ante esto, monseñor hizo un llamado a todos los peruanos a orar por sus familias, pero también por la unión de todo el país. “Hay que apoyarnos en Dios, porque Dios es peruano y quiere que este país salga de la crisis. Pero no lo va a hacer solo, nosotros tenemos que ponernos a trabajar conociendo nuestras limitaciones y talentos. Y pidamos que Dios dé sabiduría a las autoridades”, dijo.