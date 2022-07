Metro de Lima: dictan prisión preventiva a sicaria que disparó a mujer en estación La Cultura

El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra Yolenca Fransua Cahuana Palomino (24), sicaria que disparó a una mujer en la estación La Cultura del Metro de Lima.

Por el delito de tenencia ilegal de armas, Lisbet Carhuamanca, magistrada del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de Lurigancho, fue quien finalmente dio la orden. De esta forma, la delincuente, quien ya está detenida, pasará este tiempo en la cárcel.

Cahuana es investigada por disparar contra Milagros Rocío Arando Luapa (30) y otra mujer en el Mall Aventura de Santa Anita. De acuerdo a su testimonio, fue contratada por una mafia de extorsionadores que cobran cupos en las estaciones del tren eléctrico y en centros comerciales de Lima.

Confesó haber atacado a Arando. “Fui amenazada para hacer eso. Me siento arrepentida y quiero colaborar con todo”, manifestó a los agentes de la División de Homicidios de la PNP.

Otros delitos que presenta en sus antecedentes son hurto agravado, lesión dolosa, además de tráfico ilícito de drogas y robo agravado con crueldad.

Sicaria que baleó a mujer en estación La Cultura: “Amenazaron con matar a mi hermano preso”

—El 30 de junio me llamó ‘Vito’ y me dijo: ‘Oe, mana, mañana vamos a hacer una vuelta (asesinato)’. Yo le dije que no pasaba nada y seguí trabajando. El 1 de julio, a las 10 de la mañana, me volvió a llamar y me dijo: ‘Oe, chata, ven a la ubicación que te voy a enviar y vamos a hacer la vuelta’. Le dije que no y me insistió: ‘***, hacemos la vuelta porque la hacemos, sino ya sabes que tu hermano tendrá su regalo en el penal de Lurigancho’. Por eso acepté. Le dije que me envíe su ubicación.

A mi pareja le dije que iba a salir un rato. Entonces, me llamaron de otro teléfono y me dijeron que me iban a recoger, les pedí que vayan frente al cementerio Padre Eterno, de El Agustino. Ahí llegó un muchacho con su moto y me llevó hasta San Borja.

Previa planificación

—Al poco rato, llegó ‘Beto’ y ‘Vito’. Después, lo hizo Lorena y Axel. Se pusieron a hablar ‘Vito’, ‘Beto’ y Alonso, quien era el que manejaba la moto. ‘Vito’ me dijo que yo iría en la moto y le tenía que disparar en la espalda a una chica que no quería dar cupo.

Así fue como quedamos en que ‘Beto’ manejaría la Cooper rojo (automóvil), Víctor Hugo iría de copiloto. Alonso era quien manejaría la moto y me llevaría. Lorena y Axel harían el ‘marcaje’. Eran quienes avisarían si seguía la chica o no.

Luego de acordar eso, ‘Beto’ se fue a su casa que está al frente de donde estábamos y regresó con una mochila y me dijo: ‘Ahí está la mochila, adentro está la pistola, ya está rastrillada y está con silenciador. No te preocupes, tú solo acércate y dispara a la ‘jerma’ (mujer)’.