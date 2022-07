Lambayeque y Cajamarca estima vacunar a 183.102 niños de 5 a 11 años con terceras dosis

Este miércoles 27 de julio de 2022, las autoridades sanitarias de Lambayeque y Cajamarca iniciaron la aplicación de la tercera dosis de vacunas contra la COVID-19 a niños de 5 a 11 años. En ambas regiones, la población objetivo son más de 400.000 menores, sin embargo, a la fecha están aptos 183.102 para avanzar con el cronograma de inmunización, que incluye primeras y segundas dosis.

Esta medida se cumple luego del anuncio del Ministerio de Salud (Minsa), que remarcó que los niños recibirán la tercera dosis, después de 5 meses de haber recibido la segunda dosis. La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque (Geresa) informó que se espera que 104.752 menores lleguen a los vacunatorios y completen su protección.

Alicia Panta, coordinadora regional de inmunizaciones, aseguró que se utiliza el biológico de Pfizer pediátrico. “Invitamos a toda la población para que se acerquen a todos los puntos de vacunación o brigadas casa por casa y soliciten la tercera dosis para sus niños de 5 a 11 años. El llamado es para los padres de familia o tutores que son responsables de la salud de sus niños” , agregó Panta a los medios de comunicación.

Sobre el avance en dicho grupo etario, la especialista manifestó que se registra un avance del 73,8 % en primera dosis; y 59% en segundas dosis. Este último representa 104.752 niños que, conforme van cumpliendo sus cinco meses, pueden acercarse a los centros de vacunación habilitados para recibir la tercera dosis.

Katherine Vásquez remarcó que brigadas de salud vacunan en la zona rural. Foto: Gobierno Regional de Cajamarca

Por su parte, Katherine Vásquez, titular de la Coordinadora Regional de Cajamarca, subrayó a La República que son 78.350 niños que deben ser inmunizados con terceras dosis, aunque lamentó que el ritmo del proceso de vacunación sea lento a pesar de la cuarta ola epidemiológica.

Explicó que, de una población objetivo de 200.000 niños de 5 a 11 años, solo 132.422 (65%) tienen primeras dosis y 107.531 (52%) cuentan con segundas dosis de Pfizer pediátrica. “Esta situación demuestra que 67.578 menores no tienen ninguna dosis debido a la negativa de sus padres o apoderados, quienes no autorizan la vacunación por idiosincrasia, temor o porque consideran que los biológicos no son necesario. Aunque, se invoca a los padres de familia a autorizar la aplicación de la tercera dosis en más de 78.000 menores”, explicó a La República.

Vacunación por Fiestas Patrias

Cabe indicar, que en Lambayeque, durante el feriado largo por Fiestas Patrias, hasta el sábado 30 de julio, los centros de vacunación atenderán en su horario habitual y se está disponiendo brigadas para que acudan a las actividades que congregarán gran cantidad de personas en diferentes distritos de la región.

“Nuestras brigadas van a acudir a los puntos de mayor concentración como el Fexticum en Monsefú, centro de Chiclayo, principales museos, etc. La finalidad es aprovechar esas salidas de distracción para proteger a las personas contra la COVID-19 y completar sus dosis”, puntualizó Alicia Panta.

Nuevas medidas para mayores de 60 años

En otro momento de la entrevista, Alicia Panta, subrayó que el Minsa dispuso un cambio en el protocolo de vacunación de cuarta dosis. En esa línea, para personas mayores de 60 años, el tiempo de espera se redujo a cuatro meses después de la tercera dosis y para personas de 30 a 59 años, se mantiene en cinco meses.