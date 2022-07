Coronavirus en Perú: falta de liderazgo e intromisión política frenaron la vacunación

En su primer mensaje a la nación, el 28 de julio del año pasado, Pedro Castillo Terrones hizo énfasis a la mala situación sanitaria del país. En ese marco, propuso trabajar para una descentralización de la salud, darle prioridad a la atención primaria y acelerar la vacunación contra el coronavirus. Pero luego de un año de gestión, nada de esto se ha cumplido.

El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, advierte que estamos lejos de tener cifras óptimas en vacunación contra la COVID-19 porque no hay mensajes claros y eso genera desconfianza en la población, además no hay campañas a favor de las vacunas.

“La falta de campañas de vacunación, en general, es grave; la vacunación en niños de 5 años es bastante pobre. Regiones como Ayacucho, Madre de Dios, Puno, Loreto y Cusco no llegan ni al 50% y eso es responsabilidad de los gobiernos regionales, porque el Minsa no tiene injerencia. En Arequipa, hace dos meses han fallecido 70 personas por influenza en adultos mayores de 60 años y eso debido a que no se está vacunando a los adultos mayores. La influenza y el coronavirus se han expandido masivamente”.

Asegura que una de las razones es porque falta una vocería, “un liderazgo en el Minsa, y porque al ministro de Salud Jorge López no se le ve ni se le oye”.

“Además, el primer nivel de atención está abandonado. Son más de 8.000 puestos que requieren de especialistas, infraestructura, medicinas y no hay médicos familiares. Y esta ha sido también otra promesa incumplida. Son más de 6 mil profesionales de salud entre CAS Covid y CAS regular que no tienen estabilidad laboral y en los últimos meses muchos han sido despedidos”.

Según Urquizo se ha dejado de cubrir más de 540 plazas porque la oferta no es buena, sobre todo para médicos familiares. “Y no postulan porque no se crean puestos para médicos de ese nivel. La idea es que ya pasemos de la queja a la acción. La única forma es planteando soluciones, que se refuerce el primer nivel de atención, que haya los especialistas mínimos y que haya medicinas”.

En tanto, el investigador de la Universidad Científica del Sur, Percy Mayta-Tristán, asegura que el ritmo de vacunación fue más lento desde que entró al Minsa Hernán Condori, un defensor de la pseudociencia.

Esto explica por qué se perdió la confianza y el liderazgo en el sector. Luego, con el actual ministro Jorge López, hubo errores como la dosis doble en el personal de salud, y el Minsa perdió el control técnico del sector. “Lo que trasciende es que la salud ya dejó de ser prioridad para el gobierno en general; de hecho, cuando caen los casos de COVID-19 se puede ver que en el área de inversiones del Programa Nacional de Inversiones en Salud solamente se ha ejecutado el 28% del presupuesto cuando era necesario gastar 45%. No se está avanzando lo suficiente. Se ha perdido liderazgo del sector Salud”.

El investigador enfatiza en que además no se ha avanzado con la vacunación infantil porque no se ha trabajado bien los mensajes para convencer a los padres ni tampoco se ha coordinado bien con el Minedu.

Intromisión política

Mientras que el exministro de Salud Óscar Ugarte refiere que esta mala gestión se debe a que el Minsa ha sido entregado al grupo de Vladimir Cerrón, con ministros y viceministros que no cuentan con experiencia y liderazgo. “Como consecuencia de ello, no tenemos coberturas importantes en vacunación que protejan a la población”.

Y con respecto a la tercera dosis, la cobertura es del 65% en promedio, debido al avance en Lima, Callao e Ica, pero si vemos las demás regiones está por debajo del 50%. “Y con la cuarta dosis apenas va en un 16% de la población objetivo de 40 años a más”, destaca Ugarte.

“El presidente ofreció en su discurso que iban a tener 5 mil equipos trabajando en el primer nivel, no existe un plan para lograr esos 5 mil equipos; el personal CAS Covid 2021 está siendo despedido por falta de presupuesto. Él dijo que en su gobierno iba a haber en cada región un hospital general un centro quirúrgico, un hospital oncológico y nada de eso hay. Ni si quiera un plan de inversión”.

Finalmente, recordó que hay una reducción del presupuesto del sector. En el 2021 este fue de 31 mil millones de soles además se gastó otros 4 mil millones en la compra de vacunas, pero este año el presupuesto se redujo a 22 mil 900 millones . “Y esa baja impacta en la gestión”.

Y en un intento por avanzar en la vacunación, el Minsa informó ayer que se ha disminuido el intervalo de la cuarta dosis de 5 a 4 meses, tras la tercera dosis en el grupo de 60 años a más.

Se debería recuperar al personal

Enfoque por Juan Villena, infectólogo

La situación del sector Salud no ha mejorado en los últimos tiempos respecto al personal, infraestructura y equipamiento. Se aprovechó la situación del COVID-19 para contratar gente que atienda a pacientes covid, pero lo más dramático es que ahora que han ido disminuyendo los casos, se despida a los que había y se ha dejado de contratar al personal que es necesario.

Deberíamos retomar la agenda de recuperación del personal médico, enfermeras, tecnólogos y si vamos al tema de especialistas es mucho peor. Hacen falta médicos de familia; sin embargo, no hay plazas y son fundamentales en el primer nivel de atención porque están entrenados para la promoción de la salud y la prevención.

La recomendación es que se evalúe con cuidado a las personas para el cargo de ministro y viceministros y otros funcionarios que toman decisiones relacionadas con políticas de Estado.

El Minsa autorizó la tercera dosis en niños de 5 a 11 años. La vacuna pediátrica será aplicada luego de 5 meses de la segunda dosis. El sector instó a los padres a que lleven a sus hijos. Según Pfizer, la tercera dosis produce una gran respuesta inmunitaria en niños de 6 meses a 5 años.