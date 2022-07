Comas: víctima identifica a sujetos que le robaron mercadería, pero Policía no los captura

Con información de Raúl Egúsquiza URPI - LR

Hace 10 días, la señora Rossmery fue víctima de un asalto. Cuatro delincuentes ingresaron a su depósito ubicado en la avenida Chacra Cerro, Trapiche, en el distrito de Comas, y se llevaron mercadería valorizada en 80.000 soles.

De acuerdo a la agraviada, uno de los malhechores cortó el alambre de púas de la parte del techo del depósito. Una vez dentro, rompió los candados de la puerta e hizo pasar a sus compañeros.

“Yo vivo al costado (del depósito) y no escuché bulla. Ellos introdujeron un gas para dormirnos. Se llevaron sacos de cobre, bronce y ocho balones de oxigeno llenos. Todo asciende a 80.000 soles” , narró a La República.

Además, contó que los sujetos también robaron en el local de su vecino. En su desesperación, junto a su familia inició investigaciones para hallar a los responsables. Dijo que tiene videos, imágenes e incluso la dirección en la que guardan la motocarga con la que se llevaron sus pertenencias.