Teme que todo se venga abajo: levantan segundo y tercer piso en vivienda que no tiene columnas

Mujer vive con un miedo constante en su propia vivienda. Silvia Rivero teme que en cualquier momento se caiga el techo de su casa, la cual compró en el 2011 en el distrito de Chorrillos.

Ella denuncia que, sin licencia municipal, los otros dueños del predio construyeron el segundo y tercer piso pese a que, en el primero, donde ella vive, no hay columnas.

Esto ha hecho que su estadía al interior de la vivienda se vuelva un calvario. Las cámaras de un medio de comunicación registraron cómo el techo se está descascarando y yendo para un lado por el peso. De igual forma, se pueden apreciar unos huecos por donde, de acuerdo a la agraviada, pasa el agua.

“Yo compré esta vivienda en el 2011 y, en ese entonces, ya había problemas y papeles que no me querían firmar. A los dos años de la compra, empezó a gotear. Mi techo ya estaba malogrado, y así siguieron construyendo”, lamentó a ATV Noticias.

Le están cobrando multa de 10.000 soles

Ante esta arbitrariedad, Silvia Rivero se comunicó con la Municipalidad de Chorrillos para darle a conocer el caso. Según detalló, los trabajadores municipales sí se acercaron a supervisar el predio; no obstante, no tomaron ninguna decisión drástica que ponga a buen recaudo a la mujer.

En su lugar, el municipio le interpuso una multa de 10.000 soles por “infringir las normas” , es decir, por permitir que construyan arriba de su casa.

Esta decisión también ha afectado en la salud de la propietaria de 57 años, ya que, al tener las cuentas embargadas, no ha podido retirar el dinero suficiente para realizarse sus quimioterapias.

“Yo llamé a la municipalidad y vinieron los trabajadores, pero no pasó nada. Muchas personas me han depositado para colaborar, pero no he podido retirar el dinero”, lamentó Silvia Rivero, quien aseguró que ingenieros le han recomendado demoler todo el predio de Chorrillos.