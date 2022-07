Pagaba 30 soles de agua, le cambiaron el medidor y ahora le cobran más de 200

Exige respuestas. Una empresaria del Cercado de Lima está consternada porque en los últimos meses ha subido drásticamente su recibo de agua. Ella cree que este incremento se debe al cambio de medidor que hicieron en su local en el mes de febrero.

Marleny Pinedo solía pagar 30 soles mensuales, pero esto cambió en los meses de marzo y abril, donde le vino más de 200 soles.

Ella ya presentó su reclamo a Sedapal, pero asegura que no le han dado una solución. Ante las quejas, la empresa estatal solo le ha dado una salida: que pague en cuotas los dos meses. Esto incluido intereses.

“Se aprovechan de nosotros enviando un recibo excesivo. He utilizado todos los medios para reclamar, pero no me dan solución”, señaló este miércoles a ATV Noticias.

No le pidieron permiso

Marleny Pinedo también aclaró que Sedapal no le pidió permiso para cambiar el medidor que está en los exteriores de su local. En esa línea, recalcó que en su negocio solo hay un baño que utilizan muy pocas veces.

“Solo lo usamos para lavarnos las manos, los servicios higiénicos. Este en un negocio pequeño, por lo que no utilizamos mucha agua”, subrayó la empresaria que se dedica a vender lentes en el Centro de Lima.

Ya se descartó fuga

La mujer contrató los servicios de un trabajador para que pueda revisar si había fuga en el baño. Tras la inspección se determinó que no. El personal de Sedapal llegó a la misma conclusión.

Finalmente, la madre de familia pidió una pronta solución, pues también teme que le corten el agua por un cobro, según ella, excesivo.