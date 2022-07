Cercado de Lima: calles cerradas por obras inconclusas a víspera de Fiestas Patrias

Con información de Omar Coca- URPI LR

A tan solo un día de celebrar los 201 años de Independencia del Perú, calles del Centro de Lima se encuentran sin acceso debido a las obras inconclusas y por protestas que se pudieran dar.

En el jirón Camaná, cruce con jirón Callao, comerciantes de diferentes negocios se juntaron para hacer escuchar sus reclamos. Sostienen que no tienen problemas con que se cierren las calles cuando hay algún tipo de huelgas. Sin embargo, rechazan que esto se haga por las obras inconclusas, sobre todo en Fiestas Patrias.

“Hasta ahora no nos dejan trabajar, queremos que nos dejen libre el tránsito. No nos dejan trabajar. ¿De qué vivimos?”, manifestó a La República el trabajador Jesús Barrios, quien agregó que se pierden miles de soles cada día.

Ya va aproximadamente dos semanas en el que Serenazgo de la Municipalidad de Lima no permite el paso. Además, señalan que son agresivos cuando piden ingresar a sus centros de labores.

“Yo trabajo en el jirón Camaná hace 10 años, pero últimamente, hace unos días, han cerrado la municipalidad. No nos dejan trabajar; los clientes se cansan, se aburren hasta que podamos sacar la mercadería. Ellos los golpean, los empujan, agresivos son. No son como la Policía que viene a veces y amablemente hace ingresar. Ellos son agresivos. Ayer me empujaron, no tuvieron piedad de decir pasa”, agregó otra comerciante.

Asimismo, resaltaron que el alquiler por mes va entre los 500 y 600 dólares y que, sin importar si trabajan o no, este se debe pagar. “¿Cómo vamos a pagar? Los dueños no nos dicen si esta semana no has trabajado, no pagas. Todos los meses igual pagamos. Diario 20.000, 30.000 soles de pérdida a diario”.

Piden que las autoridades al menos dejen libre el acceso de las veredas, ya que las obras son en las pistas. Asimismo, rechazaron que, hasta ahora, no puedan culminarlas, puesto que dan un mal aspecto al Centro Histórico, por donde transitan peruanos y turistas extranjeros.