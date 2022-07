Viruela del mono se contagia por saliva y contacto cercano en hombres, mujeres y niños, aclaran especialistas

La viruela del mono es una enfermedad que se está expandiendo cada vez más en el país, dado que los casos detectados aumentan con los días. A pesar de que se ha especificado que el virus se transmite a través del contacto de piel y la saliva -principalmente- muchos siguen estigmatizándola y desinformando, al dar a entender que es un tipo de enfermedad de transmisión sexual y que se daría solo en homosexuales, cuando ello es totalmente falso.

Esta creencia nace debido a que, cuando se empezó a detectar los primeros casos de la infección en Europa, esto se registraba mayormente en hombres gays y bisexuales, debido a que los focos de contagio identificados fueron saunas para homosexuales y fiestas LGTBI. No obstante, especialistas han informado que esta enfermedad puede atacar a cualquier persona, de cualquier sexo y edad, pues alguien solo tiene que exponerse al virus para contraerlo.

El doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), manifestó a La República que “ la mayoría de casos que se han reportado en el mundo son de hombres que están teniendo sexo con hombres, pero no es que la enfermedad sea de transmisión sexual, sino que, debido al contacto cercano, es posible que se haya transmitido ”.

A su turno, el doctor Leslie Soto Arquiñigo, infectólogo y especialista en la viruela del mono, comentó a este medio que la gente está actuando “como en 1981, que aparece el VIH”, y aclaró que, pese a que el 96% de infectados en el Perú son hombres, no se debe estigmatizar a la población gay.

“Este virus está presente principalmente en las secreciones respiratorias y en las heridas, y, cuando se hacen los estudios con cuatro muestras en los pacientes, la nasofaríngea es en la que se detecta con mayor fidelidad (50%). Entonces, se transmite por la saliva principalmente, por lo que la (transmisión únicamente por) relación sexual es totalmente falso ”, indicó a este medio.

Del mismo modo, recalcó que, cuando se habla de contagio a través de relación sexual, esta no requiere de penetración, sino también podía ser a través del sexo oral, lo cual -reiteró- puede afectar a hombres, mujeres y niños.

“La alarma que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es porque en África está aumentando esto en hombres, mujeres y niños. Eso que ataca a una sola población (por su sexo) es falso. Si yo tengo viruela del mono y a mi hijito le voy a dar de comer, le doy una sopa, si pruebo y soplo, ya pasé todos los virus a la cuchara y se lo paso a mi hijito ”, explicó.

Por lo tanto, los utensilios de comida como tenedores, cucharas, vasos o platos de una persona contagiada también son un canal para que se expanda el virus símico.

Estigmatización puede causar mayor contagios en la población

El hecho de que se haya difundido erróneamente que la transmisión de la enfermedad solo se da entre población homosexual y bisexual. Además de estigmatizarlos y afectarlos, también genera un perjuicio para los heterosexuales, pues se confían de que ellos no podrían ser afectados, lo cual es falso.

“ También estamos cometiendo un error que puede poner en riesgo a un montón de personas que creen ‘bueno, si yo no soy gay o bisexual, esto no me va a afectar’, y ahí es que se generan los focos de contagio . Lo hemos visto con el COVID-19 y lo hemos visto muchas veces con el VIH Sida, que medios, periodistas y gente que está en espacios de poder y de influencia se dejan llevar por los sesgos y por los estereotipos, en vez de por la información científica”, declaró Alexandra Hernández, directora de la ONG Más Igualdad.

Además, añadió que quienes tienen un pensamiento más conservador van a utilizar la información de que hubo mayor transmisión en hombres homosexuales, pero también coincidió que esta no se trataba de una ITS.