Estudiantes y rectores no acatarán ley anti-Sunedu y marcharán el 6 de agosto

Luego de reafirmar que sí respetarán la sentencia que suspende la aplicación de la contrarreforma universitaria, los rectores de 39 universidades públicas anunciaron que se sumarán a la marcha de más de 40 gremios estudiantiles que el próximo sábado 6 de agosto protestarán por la norma que fue promulgada en rebeldía por el Congreso.

A diferencia de un grupo reducido de sus colegas, estas 39 autoridades agrupadas en la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) manifestaron que no respaldarán ningún cambio en el Consejo Directivo de la Sunedu, ya que la norma que lo ordena se encuentra suspendida por el reciente fallo del Segundo Juzgado Constitucional de Lima.

“La ley se declaró inaplicable porque el Tribunal Constitucional (TC) ya dijo que no se ha perdido la autonomía universitaria. Así que la sentencia es de ejecución inmediata y no nos prestaremos a oscuros intereses”, precisó la Aunap en un comunicado donde aparecen las firmas de los rectores de la UNI, la Agraria La Molina, la UNSA, la San Cristóbal de Huamanga, la Jorge Basadre de Tacna, la de Piura, la Unica, la Toribio Rodríguez Mendoza, entre otras.

Esta es una postura distinta a la que ha tomado un pequeño sector liderado por la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, como lo había adelantado La República. Ella -quien es promotora de dicha contrarreforma y que tiene cercanos nexos con el presidente de la Comisión de Educación, el congresista Esdras Medina- señaló ayer que no acatará el fallo judicial y que convocará a las elecciones de los representantes de las universidades públicas en el Consejo Directivo de la Sunedu.

“Cumpliremos la ley (suspendida) al pie de la letra. Tenemos un plazo de 30 días para designar a nuestros dos representantes. Estamos alistando el reglamento y en cinco días convocaré a las elecciones al representar a la universidad pública más antigua”, dijo Ramón, pese a que cuenta con el respaldo minoritario de autoridades, entre ellas las de La Cantuta, San Antonio Abad del Cusco, la del Santa, así como la del Callao.

Ramón respondió también que la asamblea se hará con los rectores que se presenten al ser consultada que sus 39 colegas de la Aunap no la respaldarán. “Ahora podremos decir qué hacemos y qué no”, agregó.

Unidos. Los rectores de 39 universidades rechazan la rebeldía de los contrarreformistas.

Nula e ilegítima

Para el abogado Jorge Mori, del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), las elecciones de la rectora de San Marcos no solo serán nulas por la sentencia sino además ilegítimas, ya que no cuenta con el respaldo de 18 rectores habilitados para ese proceso. Solo contaría con el apoyo de ocho. “Hay que dejar en claro que existe una demanda de amparo que va a impedir que ninguna persona extraña ingrese al Consejo Directivo de la Sunedu”, explicó.

Mori dijo además que la rectora, como funcionaria pública, no debería gastar recursos del Estado en un proceso que no tendrá validez. “El dinero no es de ella sino de todos. La Contraloría debería alertar ello, ya que la rectora piensa que está en los tiempos de la ANR cuando no le importaba nada, ni las sentencias del Poder Judicial”, afirmó.

Posibles denuncias

Sobre el tema, el procurador de la Sunedu, Mac Donald Rodríguez, advirtió que, luego de que el PJ ordenara la inaplicación de la ley promulgada, cualquier rector de una universidad o integrante del Congreso que no cumpla con ella puede estar sujeto a una denuncia por desobediencia a la autoridad.

Eso mismo señalaron no solo abogados constitucionalistas sino también la misma presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien recordó que todos deben respetar los fallos judiciales por ser mandatos.

La clave

A diferencia de su colega de San Marcos, el rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Carlos Garatea, aclaró que acatará dicha sentencia y que no tiene previsto convocar a la elección de un nuevo integrante del Consejo Directivo de la Sunedu, como dispone la norma que está suspendida.