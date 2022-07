Pueblo Libre: sujeto que agredió a taxista por no tener vuelto de 50 soles quedó libre

Un joven taxista fue víctima de un agresión tras no tener sencillo para darle el vuelto a su pasajero en Pueblo Libre. El agresor no solo se conformó con insultarlo sino que lo golpeó en reiteradas oportunidades. Al momento de acudir a la comisaría, la PNP no recibió la denuncia por falta de pruebas.

“Fuimos a la comisaría, me llevaron al Loayza. Al regresar, me doy con la sorpresa que el señor Daniel se encontraba con el abogado. No me quisieron aceptar la denuncia, no me quisieron llevar la médico legista, me dijeron que si tenía para pagar lo pasaba (...) Lo soltaron de lo más normal, a mí me dejaron con el golpe. Llevo cuatro días sin trabajar, quién me va a reconocer lo que perdí ese día y los gastos del médico”, dijo el agraviado a Panamericana.

El joven exigió a las autoridades justicia para su caso y que el atacante no quede libre e impune, pues considera que ser un taxista y su orientación sexual no justifica agresión alguna.

“Se ve que es una persona que estaba bajo algún tipo de sustancia, su actuar de él fue agredir y seguir agrediéndome. El hecho de hacer taxi no tiene nada que ver con que si terminé o no el colegio y, si tengo una opción sexual diferente, no quiere decir que me agreda”, manifestó.